Allemagne, jeudi : Tänak premier leader après l’ES1

Ott Tänak a entamé l’ADAC Rallye Deutschland, jeudi soir, de la même manière qu’il avait terminé le Neste Rally Finland il y a trois semaines – en signant le meilleur temps dans le court lever de rideau pour être le premier leader.

Il a été plus rapide avec sa Toyota Yaris dans l’épreuve spéciale de St Wendeler Land, devançant Dani Sordo et sa Hyundai i20 de 0’’8. Le champion du monde Sébastien Ogier a fini un dixième plus loin avec une Citroën C3.

Les pilotes connaissaient chaque centimètre de ce parcours sur des routes de campagne, l’ayant déjà emprunté à plusieurs reprises aujourd’hui lors du shakedown, et le top 10 se tient en seulement trois secondes. Le fait que Tänak a attaqué fort a été mis en évidence par le fait qu’il a terminé avec les deux rétroviseurs en moins.

“Je pense que ce sera extrêmement serré, les spéciales sont très rapides. On essaie de gagner chaque rallye et ce week-end, ce ne sera pas différent”, a dit l’Estonien.

Thierry Neuville a pris la quatrième place sur une autre i20, à une seconde du scratch, alors que les Yaris de ses équipiers Kris Meeke et Jari-Matti Latvala ont complété le top 6.

Esapekka Lappi était le plus rapide ex æquo à mi-spéciale mais le Finlandais est parti en glisse à une chicane avec sa C3 et s’est retrouvé huitième avec le même chrono que Teemu Suninen classé devant lui. Andreas Mikkelsen a terminé une place plus loin après avoir ralenti par erreur en pensant avoir une crevaison sur sa i20.

Le rallye reprendra demain avec une étape concentrée sur les routes étroites et bosselées tracées entre les vignobles de Moselle.

Stein und Wein (19,44 km) et Mittelmosel (22,00 km) sont truffées d’épingles serrées avant que le rallye ne rejoigne les piégeuses routes de campagne dans Wadern-Weiskirchen (9,27 km). Ces trois spéciales seront disputées à deux reprises.