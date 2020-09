Alesi rejoint MP Motorsport en remplacement de Matsushita

La saison de F2 entre dans sa dernière phase, mais il n’est jamais trop tard pour que des transferts interviennent ! Deux mouvements vont avoir lieu dès ce week-end à Sotchi, puisque Nobuharu Matsushita a décidé de quitter la discipline avec effet immédiat.

C’est Giuliano Alesi, auteur jusqu’ici d’une saison décevante avec HWA Racing, aux côtés d’un Artem Markelov tout autant perdu que lui, qui récupère le baquet du Japonais, aux côtés du rookie mais redoutable Felipe Drugovich.

"Je suis super heureux, excité et motivé de travailler avec MP et de débuter cette nouvelle aventure en Formule 2" a déclaré le Français. "Je suis impatient d’être à Sotchi, et j’ai hâte d’être dans la voiture et de commencer."

Pour le remplacer, HWA AG va promouvoir Jake Hughes, son pilote en F3 cette année, qui est désespérément à la recherche d’une place en F2 à 26 ans : "Je suis impatient de faire mes premières courses en F2."

"Merci à HWA Racelab, la saison de F3 s’est terminée récemment après neuf week-ends de course en 11 semaines, donc je suis totalement dans la routine de compétition. Je devrai m’habituer aux voitures car elles ont davantage de puissance que les F3."