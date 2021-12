Al Unser Sr : La légende de l’Indy 500 est décédée

On a appris ce vendredi le décès d’Alfred Unser, plus connu sous le nom d’Al Unser (et Al Unser Sr pour le différencier de son fils, Al Unser Jr, une fois que ce dernier est devenu pilote).

Unser était connu pour être un des quatre pilotes à avoir remporté à quatre reprises l’Indy 500. Ils furent longtemps trois à avoir réalisé cet exploit, avec AJ Foyt et Rick Mears, et Helio Castroneves les a rejoints lors des 500 Miles d’Indianapolis cette année.

Né en 1939, Al Unser débuta la compétition en 1957, à l’âge de 18 ans, et fit ses débuts à l’Indy 500 en 1965, avec une neuvième place. Ses premiers faits d’armes furent deux victoires consécutives à la course de côte de Pikes Peak, en 1964 et 1965.

C’est en 1970 qu’il a remporté ses premiers 500 Miles d’Indianapolis, avant de réitérer l’année suivante. Il lui a fallu attendre ensuite 1978 pour y gagner de nouveau. Puis après une disette de neuf ans, il a de nouveau remporté la mythique épreuve en 1987.

Sa dernière apparition en course datait de l’Indy 500 1993. Parmi ses autres faits notables, on note évidemment trois titres dans la catégorie aujourd’hui connue sous le nom d’IndyCar, en 1970, 1983 et 1985. Il a également remporté les 24 Heures de Daytona en 1985.

La famille Unser est une des dynasties les plus marquantes du sport automobile américain. Le frère d’Al, Bobby Unser, fut vainqueur de l’Indy 500 à trois reprises en 1968, 1975 et 1981, et double champion de l’USAC IndyCar. Il est décédé cette année, en mai.

Enfin, Al Unser Jr, le fils d’Al Unser et neveu de Bobby, a remporté à deux reprises les 500 Miles d’Indianapolis, en 1992 et 1994. Il a également été champion CART (l’actuel IndyCar) en 1990 et 1994.