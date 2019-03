Aitken, Zhou et Hubert prêts à en découdre en F2

Jack Aitken, pilote d’essais Renault F1 Team, Guanyu Zhou, pilote de développement, et Anthoine Hubert, pilote de l’Academy, retrouvent la compétition lors du premier rendez-vous de la saison du Championnat FIA de Formule 2, disputé en support de la F1 à Bahreïn.

Onzième l’an passé, Jack a choisi de rejoindre Campos Racing pour viser le titre en 2019. Jack a connu des essais hivernaux positifs et s’est récemment rendu avec l’équipe de Formule 1 au Grand Prix d’Australie à Melbourne.

Guanyu entame sa première campagne en F2 après trois années en Championnat d’Europe FIA de Formule 3. Le Chinois figurait parmi les meilleurs débutants lors des essais hivernaux organisés à Jerez et à Barcelone.

Champion GP3 Series en titre, Anthoine Hubert s’attaque cette année à l’antichambre de la Formule 1 au sein de l’écurie BWT Arden.

Jack Aitken, Campos Racing n° 15 : « Cette pause m’a semblé interminable et j’ai vraiment hâte d’être à Bahreïn pour la première course de la saison. Nous avons réalisé des essais extrêmement productifs et je suis convaincu que nous commencerons bien l’année. Participer au Grand Prix d’Australie était une bonne façon de me préparer et c’était cool de voir le coup d’envoi de la saison de F1. Il ne me reste plus qu’à peaufiner mes derniers préparatifs avant de me rendre à Bahreïn. »

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing n°7 : « Je suis impatient d’attaquer la saison. C’est un nouveau championnat, une nouvelle voiture, de nouveaux circuits et de nouvelles choses à apprendre. Tout s’est bien passé lors des essais jusqu’à présent. Les performances étaient au rendez-vous tout au long de l’avant-saison. C’est prometteur, mais nous avons beaucoup d’éléments à analyser et je mets tout en œuvre pour connaître un premier week-end positif en Formule 2. Je souhaite être sur le podium au plus vite, mais je vais pour l’instant me concentrer sur le meilleur début de saison possible. »

Anthoine Hubert, BWT Arden n°19 : « C’est l’heure de la première course de la saison dans une nouvelle catégorie, une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, mais aussi un nouveau circuit avec Bahreïn. Les essais hivernaux ont été assez difficiles. Il nous manquait clairement de la performance, mais nous avons travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines pour identifier les domaines où nous pouvions progresser. Ce sera dur, mais j’ai vraiment hâte d’y être et de retrouver l’adrénaline de la course. Cela m’avait vraiment manqué ! »