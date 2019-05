Aitken, Hubert et Zhou veulent briller en Formule 2 en Espagne

Pilote d’essais Renault F1 Team, Jack Aitken s’est donné l’objectif de répéter son superbe week-end azéri lors du prochain rendez-vous du Championnat FIA de Formule 2 en Espagne.

La semaine passée, Jack s’est offert la victoire en menant une course principale de toute beauté avant de finir troisième de la manche sprint le lendemain. Il y a douze mois, Jack avait signé son premier succès en F2 à Barcelone.

"Je veux poursuivre sur la lancée de Bakou après cette victoire et cette troisième place. Barcelone est à nouveau un tracé que j’apprécie et j’y ai remporté ma première course en Formule 2 l’an dernier. Nous y avons rencontré quelques difficultés lors des essais cet hiver, mais je suis convaincu que nous tirerons tout cela au clair et que nous réaliserons un beau week-end pour lancer la saison européenne. J’ai vraiment hâte d’y être."

En parallèle, Anthoine Hubert souhaite prolonger ses débuts prometteurs en F2. À Bakou, le Français a encore impressionné puisqu’il occupait le cinquième rang samedi avant qu’une erreur ne l’oblige à se contenter de la dixième position.

"Ce sera intéressant à Barcelone, car c’est le premier rendez-vous du calendrier où je connais déjà le circuit. Nous avions eu du mal lors des essais d’avant-saison, mais nous avons progressé depuis. Je suis donc impatient de découvrir notre rythme et de voir où nous nous situons. Tout ne s’est pas déroulé comme je l’aurais voulu à Bakou, mais je suis déjà totalement tourné vers Barcelone !"

Reparti bredouille d’Azerbaïdjan, Guanyu Zhou est confiant au moment de se rendre en Espagne après de bons essais hivernaux sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

"C’était un week-end à oublier à Bakou. J’ai vraiment envie de remettre les compteurs à zéro, donc il me tarde d’être à nouveau en piste pour montrer notre véritable potentiel à Barcelone. Les essais hivernaux étaient bons et nous étions clairement rapides. C’est un circuit que je connais bien et que j’apprécie, donc je n’ai qu’une envie : rebondir au plus vite après le dernier rendez-vous."