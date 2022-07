Acura boucle deux jours d’essais LMDh à Magny-Cours

Acura a lancé son programme LMDh de manière officielle avec deux jours d’essais à Magny-Cours. Le programme du constructeur du groupe Honda est soutenu par Oreca, ce qui explique le shakedown au Castellet, comme nous vous le rapportions la semaine dernière.

Ricky Taylor était le pilote chargé de ce premier roulage, et l’ingénieur performance de Honda Performance Development, Matt McMurry, a également pris le volant du prototype. L’Acura ARX-06 doit faire ses débuts en IMSA en 2023, et devrait normalement venir aux 24 Heures du Mans en 2024.

"Bien sûr, il est encore tôt, mais je dois dire que nous sommes très satisfaits des résultats des deux premiers essais de mise au point effectués la semaine dernière au Paul Ricard, puis des deux journées de ce week-end, qui se sont prolongées dans la nuit de samedi à dimanche" a déclaré David Salters, président et directeur technique de HPD.

"Tous les membres de notre équipe, ORECA, HPD, Wayne Taylor et Meyer Shank, ont travaillé ensemble de manière extraordinaire pour préparer et réaliser ces premiers essais. Maintenant, le travail vraiment difficile commence !"

