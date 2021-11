Acheter une nouvelle voiture : quel financement choisir ?

Vous voulez acheter une nouvelle voiture ? Cette décision est souvent complexe, tant au niveau du choix du véhicule que de son financement. Et outre l’achat de la voiture, vous devez également tenir compte de ses frais de fonctionnement. Il est donc important de choisir le meilleur financement.

Souscrire un prêt pour financer votre voiture

Vous n’êtes pas en mesure de payer comptant ? Ou vous préférez faire fructifier votre épargne au lieu de la dépenser dans un tel achat ? Un prêt personnel est généralement le moyen le plus avantageux pour financer l’acquisition d’une voiture. Par ce biais, vous pouvez lisser la dépense et étaler son coût sur plusieurs mois voire années.

En pratique, il est possible d’obtenir un prêt personnel auprès d’une banque, d’une société de crédit ou d’un organisme de financement. Pour trouver le préteur qui offre les meilleures conditions dans votre situation, utilisez un comparateur à crédit. Selon vos critères, chaque organisme aura des conditions différentes – plus ou moins intéressantes. D’où l’importance de comparer plusieurs offres. Recherchez alors le meilleur taux d’intérêt en comparant le taux annualisé effectif global (TAEG), qui comprend les autres frais à payer en plus des intérêts.

Voici les principaux avantages du prêt automobile :

— Vous êtes propriétaire de la voiture dès le début du prêt (contrairement à un leasing avec option d’achat, par exemple) et pouvez donc la revendre à votre guise.

— À part le paiement au comptant, le prêt personnel est l’option la plus abordable.

— L’obtention est assez facile, aussi bien en face à face que par téléphone ou même en ligne.

— Un crédit peut couvrir la totalité du coût de la voiture.

— En comparant les offres et en négociant, vous pouvez obtenir un taux d’intérêt fixe très compétitif.

Et du côté des inconvénients, nous pouvons citer :

— Le délai d’attente avant que les fonds soient versés sur votre compte bancaire. Toutefois, certains prêteurs les mettent à disposition presque immédiatement.

— Un prêt automobile peut impacter d’autres emprunts.

— Attention, les frais mensuels s’avèrent parfois plus élevés.

Acheter votre voiture au comptant

La deuxième option la plus courante est tout simplement l’achat au comptant, en totalité ou en partie. C’est le moyen le plus simple et le moins cher de couvrir cette dépense.

Les avantages de ce financement sont les suivants :

— Dès le paiement, vous êtes propriétaire de la voiture. Vous pouvez alors la vendre à tout moment.

— Vous évitez les soucis liés à un crédit automobile ou à un contrat de financement.

— Cet achat n’affecte en rien votre dossier de crédit.

À l’inverse, le financement au comptant présente aussi quelques inconvénients :

— Votre budget sera plus limité, restreignant potentiellement vos choix de véhicules et vous obligeant à faire des compromis.

— Il faudra verser une importante somme d’argent, souvent via un chèque de banque, qui devra être disponible immédiatement.

— Assurez-vous d’avoir assez d’argent pour couvrir les frais de fonctionnement de la voiture, comme l’assurance, la taxe de circulation et l’entretien.

Une solution hybride est d’utiliser vos économies pour verser au prêteur un acompte aussi élevé que possible, et ainsi accéder à de meilleures conditions d’emprunt.