Abu Dhabi, Qualifs. : Sette Camara en pole

Sergio Sette Camara avait donné le ton dès les essais libres du matin, où il y avait signé le meilleur chrono juste devant son coéquipier de chez DAMS, Nicholas Latifi, qui sera en F1 chez Williams l’an prochain. La séance avait d’ailleurs fini plus tôt que prévu en raison d’une sortie de piste de Isaakyan au virage 19, sans gravité. A l’issue de cette séance de 45 minutes d’essais libres, Raghunathan avait écopé d’une pénalité pour ne pas avoir suivi correctement la procédure de départ : l’Indien devra demain s’élancer des stands.

La séance de qualifications se déroule quant à elle de nuit, et c’est Louis Delétraz qui mène le train de voitures qui s’élance en piste. Jordan King signe un premier chrono peu significatif, en 2 minutes 11, avant que Delétraz démarre les choses sérieuses, le Suisse tournant lui en 1.50.128. C’est ensuite Callum Ilott qui prend la pole provisoire, en améliorant de peu le chrono de Délatraz. De Vries et Aitken étaient restés aux stands, mais les voilà qui arrivent en piste au moment où justement les autres pilotes rentrent aux stands chausser des pneus neufs.

Après cette pause aux stands, les pilotes ressortent pour leurs ultimes tentatives. Latifi améliore, mais pas assez pour s’approcher de la première ligne : le Canadien prend la quatrième place, mais en est vite délogé par le champion en titre, Nyck De Vries. Sergio Sette Camara est le premier pilote à tourner en moins d’une minute 50 : le Brésilien réalisé un chrono d’1.49.751 qui le place en pole provisoire. Il est suivi d’Ilott et Delétraz, qui eux aussi passent sous la barre de la minute 50 pour se placer deuxième et troisième.

Sean Gelael accroche un vibreur, part en tête à queue et cale en piste : un drapeau jaune est évidemment agité à cet endroit, ce qui ruine le tour de beaucoup de pilotes en cette fin de séance. Sergio Sette Camara conserve donc la pole et empoche les quatre points qui vont avec.

Ilott accompagnera le Brésilien en première ligne tandis que Delétraz et Matsushita s’aligneront sur la deuxième ligne. Zhou partira cinquième devant De Vries, Latifi et Aitken. Nikita Mazepin et Mick Schumacher complètent le top 10.