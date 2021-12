Abu Dhabi, Course Principale : Piastri maîtrise jusqu’au bout

Oscar Piastri, nouveau champion, a signé la pole vendredi, devant son compatriote australien Jack Doohan : tous deux sont donc en première ligne aujourd’hui. Avant même le départ du tour de formation il y a déjà de l’action puisque Piastri et Samaia se touchent dans les stands : l’aileron avant de la PREMA est endommagé et doit être changé. Au départ, Piastri et Doohan conservent leur position, mais Doohan est sous la pression de Zhou. Le pilote UNI-Virtuosi tente à plusieurs reprises de passer et semble enfin l’avoir fait, mais Doohan essaie de résister et sort un peu large : en revenant sur la piste à trop grande vitesse il perd le contrôle de sa monoplace. La MP Motorsport termine dans les TechPro tandis que derrière lui Lawson fait exactement la même manœuvre sur Shwartzman et se loupe aussi ! Heureusement pour le Néo-Zélandais, il arrive à revenir sur la piste. La voiture de sécurité intervient bien évidemment. Lundgaard est quant à lui en dernière position suite à une touchette par-derrière de Vips, qui écopera de cinq secondes de pénalité.

La course reprend à l’entame du cinquième tour. Lawson est le premier à passer par les stands pour son arrêt obligatoire au septième tour. Shwartzman s’arrête deux tours plus tard, et Piastri et Zhou font de même au tour suivant, laissant Pourchaire et Drugovich aux premières places, sur une autre stratégie. Vips tape le plot à l’entrée des stands et celui-ci se balade dans la ligne droite, mais à l’inverse de la veille en Formule 1, aucune neutralisation n’est décidée et un courageux commissaire va ramasser le plot.

Les tours défilent sans grand changement, jusqu’au 25è tour où Armstrong et Vips effectuent leur arrêt et passent en pneus super tendres. Pourchaire et Drugovich restent en piste, pendant que Piastri prend le meilleur tour en course. Avec ses pneus super tendres neufs, Armstrong dépasse Boschung, puis Lawson, et prend au passage le meilleur temps au tour.

Pourchaire s’arrête finalement à six tours du drapeau à damiers, mais effectue un arrêt assez lent. Drugovich continue en piste jusqu’au tour suivant et ressort des stands devant Pourchaire. Le Français de ART profite de ses pneus en température pour repasser devant le Brésilien de UNI-Virtuosi et prend le meilleur tour en course.

Théo Pourchaire et Felipe Drugovich sont bien plus rapides avec leurs pneus super tendres neufs, Drugovich passe Pourchaire, mais Lawson à l’arrêt dans le troisième secteur offre un moment de répit à Shwartzman en créant un régime de voiture de sécurité virtuelle. Mais dès la fin de celle-ci, Drugovich et Pourchaire dépassent Shwartzman.

Jehan Daruvala prend cinq secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Devant, Oscar Piastri n’a jamais réellement été inquiété pour la victoire et le nouveau champion s’impose pour sa dernière course dans catégorie, une belle conclusion à sa saison ! Zhou termine deuxième pour lui aussi sa dernière course avant le grand saut vers la F1. Le Chinois finit troisième au championnat, derrière les deux pilotes PREMA. Drugovich monte sur la troisième marche du podium et Pourchaire finit quatrième devant Shwartzman, Ticktum et Armstrong. Vips, Boschung et Verschoor empochent les derniers points.