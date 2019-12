Abu Dhabi, Course 2 : Cinquième victoire en F2 pour Luca Ghiotto

Contrairement à la course d’hier, celle d’aujourd’hui - la dernière de la saison - a lieu de jour. Suite à sa huitième place d’hier, Giuliano Alesi est en pole et le jeune français réussit bien son départ, à l’inverse de Latifi à ses côtés, ce qui permet à Ghiotto de prendre la deuxième place. Giuliano Alesi réussit à prendre un petit avantage lui permettant de laisser l’Italien hors de la zone DRS.

Au quatrième tour, Louis Delétraz attaque son coéquipier Matsushita mais il ne réussit pas à rester devant. Trois tours plus tard, Sergio Sette Camara passe Mick Schumacher. Devant, l’écart s’est réduit et voilà Luca Ghiotto dans la zone DRS de la Trident : logiquement l’Italien passe assez facilement. Sergio Sette Camara poursuit ses dépassements : il prend à présent la sixième place à Louis Delétraz.

Deuxième, Giuliano Alesi est à présent sous la menace de Nicholas Latifi : avec son DRS, le Canadien passe rapidement le Français. Le pilote Trident est en grandes difficultés et c’est maintenant au tour de Callum Ilott de dépasser Alesi. Pendant ce temps, Markelov abandonne aux stands. En tête, Ghiotto compte plus de trois secondes d’avance sur Latifi. Sergio Sette Camara prend la cinquième place à Matsushita à neuf tours du drapeau à damiers.

Mazepin reçoit un avertissement sous la forme d’un drapeau noir et blanc après un incident avec Gelael au virage 11. Luca Ghiotto avertit son équipe que ses pneus sont finis, ce que confirment les images. Pourtant, les temps au tour de l’Italien restent corrects par rapport à ses poursuivants. Sous la pression de Sette Camara, Alesi bloque ses roues à la fin de la ligne droite et sort large, mais le Brésilien n’arrive pas à passer pour autant.

Un peu plus tard dans le tour, Sergio Sette Camara double Alesi avec son DRS. Hors des points, Zhou et Aitken se bagarrent et sortent tous deux large. Sean Gelael abandonne sur problème mécanique et le régime de voiture de sécurité virtuelle est mis en place pour dégager la PREMA de l’Indonésien. Au drapeau vert, Aitken attaque King et passe son compatriote... mais en sortant hors des limites de la piste.

Isaakyan sort à son tour de la piste après un contact avec Mazepin et sa Sauber reste bloquée. Du coup, la voiture de sécurité virtuelle est de nouveau mise en place. Au drapeau vert, Sergio Sette Camara est très près de Callum Ilott et le Brésilien passe le Britannique. Derrière eux, Louis Delétraz parvient enfin à dépasser son coéquipier Matsushita. En délicatesse avec ses pneus, Mick Schumacher perd sa huitième place au dernier tour au profit de Jack Aitken.

Luca Ghiotto remporte cette dernière course de la saison devant ses autres concurrents pour le titre de vice-champion, à savoir Nicholas Latifi et Sergio Sette Camara. Pourtant, c’est bien Latifi qui termine deuxième au championnat, devant Ghiotto et Sette Camara. Callum Ilott termine quatrième devant Giuliano Alesi et Louis Delétraz. Matsushita et Aitken empochent les derniers points.