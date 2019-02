Sirotkin rejoint SMP Racing pour finir la saison de WEC

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Sergey Sirotkin va rejoindre l’équipe SMP Racing en WEC, où il disputera les trois dernières courses de la supersaison en LMP1, et remplacera Matevos Isaakyan. Au programme pour le Russe, les 1000 Miles de Sebring, les 6 Heures de Spa-Francorchamps, et la grande finale des 24 Heures du Mans, dans le même prototype que Stéphane Sarrazin et Egor Orudzhev.

"Je suis ravi d’avoir l’honneur de défendre les couleurs du drapeau russe sur un prototype russe, au sein de l’équipe Russe SMP Racing, en championnat du monde d’endurance. Nous aurons de beaux équipages et des voitures excellentes qui, j’en suis sûr, pourront se battre pour la victoire, notamment aux 24 Heures du Mans" a déclaré un Sirotkin optimiste, les rivaux de Toyota ayant terminé l’édition 2018 à plus de 12 tours des prototypes japonais.

Dans l’autre prototype SMP Racing, des noms bien connus sont présents, notamment celui de Vitaly Petrov, qui a commenté l’arrivée de son compatriote : "Je suis heureux que Sergey continue à piloter pour nous. Il a fait des essais dans la voiture et la connait bien. Aujourd’hui, la voiture est bien meilleure et plus rapide, et c’est pour ça que je pense qu’il n’aura aucune difficulté. Si c’était le cas, nous l’aiderions."