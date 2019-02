Au Monte-Carlo, Loeb a bien démarré son aventure avec Hyundai

Même s’il a manqué de peu le podium au Rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb se veut optimiste après ses débuts chez Hyundai.

Nonuple Champion du Monde FIA des Rallyes et septuple vainqueur du Rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb a mené sa Hyundai i20 WRC à la quatrième place pour ses débuts au sein de sa nouvelle équipe.

Malgré une seule journée d’essais en amont de l’épreuve, le Français a remporté deux spéciales et n’a manqué le podium que pour treize petites secondes.

« Jouer le podium dès mon premier rallye avec Hyundai nous donne toute la motivation nécessaire pour le prochain rendez-vous », a-t-il confié. « Notre relation commence de manière positive. C’était difficile d’aborder un rallye piégeux avec une nouvelle voiture et très peu d’expérience sur ces routes. Il y a eu un peu de tout : de belles spéciales, d’autres moins bonnes, de bons choix de pneus, d’autres non… Je n’avais pas le rythme pour jouer la gagne, mais j’ai pu me battre contre Jari-Matti pour la quatrième position. Nous avons eu du mal à la garder jusqu’à l’arrivée, mais c’était un beau duel ! »

Sébastien Loeb en profitait pour affirmer qu’il n’était pas déçu de manquer un nouveau podium sur ce rallye légendaire, tout en reconnaissant qu’il travaillait déjà à l’amélioration de son rythme.

« Je suis frustré, non pas parce que je n’étais pas sur le podium, mais parce que je ne suis vraiment pas satisfait de mon rythme affiché dimanche », a-t-il détaillé. « Nous étions sur asphalte, à l’attaque, mais je n’ai pas pu signer de bons chronos. Nous devons vérifier, analyser et comprendre pourquoi je n’étais pas plus rapide car mon rythme au volant était le même. »

Sébastien Loeb retrouvera la Hyundai i20 WRC dès le prochain rendez-vous en Suède (14-17 février) et disposera d’une nouvelle journée d’essais : « J’aime le Rallye de Suède, mais je dois tout réapprendre comme je n’y ai pas été depuis 2013. »