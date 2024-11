8H de Bahreïn : Victoire de Toyota, la Porsche n°6 de Kevin Estre titrée

Par Emmanuel Touzot 3 novembre 2024 - 11:25





La finale du WEC a offert un suspense digne des meilleurs thrillers à l’occasion des 8 Heures de Bahreïn. Porsche et Toyota se sont disputés la victoire de la dernière course de la saison et le titre constructeurs jusqu’à l’arrivée.

C’est finalement le constructeur japonais qui a remporté la victoire avec la GR010 n°8 pilotée par Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa. C’est le Suisse qui a terminé la course au volant, venant à bout de la Porsche n°5 de Matt Campbell pour prendre la tête.

La course avait pourtant mal commencé pour Buemi, qui avait été percuté par une Corvette après seulement 20 minutes de course, mais l’ancien pilote de F1 a fait parler son expérience pour effectuer une impressionnante remontée dans la dernière heure et demie.

Finalement, c’est la Ferrari n°51 d’Antonio Giovinazzi, James Calado et Alessandro Pier Guidi qui a terminé deuxième, mais la voiture a été pénalisée pour avoir utilisé une trop grande allocation de pneumatiques et se classe finalement 14e.

C’est donc Porsche et sa n°6 qui terminent sur la deuxième marche, et Peugeot récupère le podium sur tapis vert pour la 9X8 n°93 de Jean-Eric Vergne, Nico Müller et Mikel Jensen. Le prototype au Lion est sorti vainqueur d’un duel français contre l’Alpine de Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg et Jules Gounon.

Ce dernier remplaçait Nicolas Lapierre, qui a annoncé sa retraite avec effet immédiat le mois dernier. L’autre Alpine termine dans le top 10 tandis que la deuxième Peugeot n’a pas vu l’arrivée.

Malgré une lointaine dixième place au classement, la Porsche n°6 de Kevin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor remporte le championnat des pilotes. C’est le premier titre pour Estre et Vanthoor, mais pas pour Lotterer, qui avait notamment remporté la couronne en 2012. Il est aujourd’hui le champion de la première saison de WEC de l’histoire, mais aussi de la dernière en date.

Chez les constructeurs, Toyota s’impose finalement devant Porsche et Ferrari, tandis qu’Alpine arrache la quatrième place grâce au beau résultat de la n°35, menée par un Paul-Loup Chatin particulièrement incisif sur le dernier relais de course.

Le titre pour Porsche et Manthey en LMGT3

En catégorie LMGT3, la bataille pour la victoire a opposé Ferrari et Corvette, et c’est finalement la 296 GT3 d’AF Corse pilotée par Alessio Rovera, Simon Mann et François Heriau qui a franchi la ligne en vainqueur, 3 secondes devant les deux Corvette de TF Sport.

La Ferrari n°55 avait pris la tête dans l’avant-dernière heure au terme d’une bataille ave la Lamborghini d’Iron Dames, et la Corvette n°81 est ensuite revenue à la faveur des arrêts au stand.

Mais c’est finalement la voiture italienne qui s’est imposée devant l’Américaine, tandis qu’Iron Lynx place la Lamborghini sur le podium. Malgré une pénalité, la Porsche de Manthey PureRxcing n°91 de Klaus Bachler, Joel Sturm et Alex Malykhin remporte le titre.

Porsche a donc remporté le titre pilotes en Hypercar et en LMGT3, ce qui vient couronner une saison pleine de succès, puisque la firme a aussi gagné le titre pilotes et la couronne constructeurs en IMSA, le championnat américain d’endurance, en catégorie GTP (équivalent Hypercar).