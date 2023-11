8 Heures de Bahreïn : La victoire et le titre pour la Toyota n°8

Par Paul Gombeaud 4 novembre 2023 - 20:44





Les 8 Heures de Bahreïn, septième et ultime épreuve du championnat du monde d’endurance 2023, ont vu la Toyota n°8 de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brandon Hartley s’imposer et remporter le titre de champion du monde dans la catégorie Hypercar. Il s’agit du quatrième sacre pour le Suisse et le Néo-Zélandais, et du deuxième pour le Japonais.

Partie depuis la pole position, la GR010 n°8 a mené l’épreuve de bout en bout avec une maitrise totale de la course, avec un coup de pouce du destin puisque la voiture sœur de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José-Maria Lopez a été percutée au départ par la Cadillac d’Earl Bamber, qui fut pénalisé pour cet incident.

Repartie en fond de peloton, la n°7 a rapidement recollé au peloton des Hypercar, avant d’avoir besoin d’un peu plus de temps pour doubler la Ferrari n°51 pour le gain de la deuxième place. Cependant, la n°8 avait déjà creusé un écart conséquent et ne sera jamais rattrapée. Conway, Kobayashi et Lopez se contentent de la deuxième place de la course et du championnat.

Pour la dernière marche du podium, la lutte fut âpre entre les deux Ferrari et deux Porsche, en l’occurrence la n°6 officielle du Team Penske et la n°38 du Team Hertz Jota. C’est finalement la Ferrari n°50 d’Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen qui monte sur la boite, non sans avoir au préalable connu un léger accrochage avec la voiture sœur à une demi-heure de la fin de l’épreuve.

En quatrième place, on retrouve les indépendants du Team Jota, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens et Yifei Ye ayant été très impressionnants au volant de leur Porsche 963. L’équipage a même un temps occupé la troisième marche du podium derrière les intouchables Toyota, mais da Costa a malheureusement pris une pénalité pour avoir rejoint a piste de la manière trop dangereuse pendant la sixième heure de course.

Le top 6 est complété par la Porsche n°6 puis la Ferrari n°51, qui terminent au contact du podium. On retrouve ensuite la Porsche Penske n°5 en septième position, devant les deux Peugeot, en grande difficulté avec la gestion des pneumatiques. La Porsche n°99 de Proton Competition referme le top 10, tandis que la Cadillac termine 11e après ne jamais s’être remise de la pénalité du début de course. Enfin, la Vanwall termine à plusieurs tours après de nombreux problèmes en course.

WRT signe le doublé pour la dernière en LMP2

En s’imposant ce samedi au volant de la WRT n°31, Robert Kubica, Louis Delétraz et Rui Andrade sont devenus champions du monde de la catégorie LMP2, qui célébrait aujourd’hui la dernière course de son existence en WEC puisqu’elle ne sera plus là en 2024.

En face, seule l’équipe Inter Europol pouvait elle aussi prétendre au sacre, mais Albert Costa, Fabio Scherer et Jakub Smiechowski ont perdu toutes leurs chances suite à un arrêt supplémentaire durant la quatrième heure de course et ne terminent que sixièmes.

Le podium est complété par la deuxième WRT, la n°31 de Robin Frijns, Sean Gelael et Ferdinand Habsburg, puis par la Jota n°28 d’Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi et David Heinemeier-Hansson.

Notons que la Vector Sport n°10 a un temps mené l’épreuve, avant qu’un stop and go de 90 secondes ne lui soit infligé pour avoir roulé avec des pressions pneumatiques trop basses selon le règlement.

Victoire historique pour les Iron Dames

Il s’agissait également de la dernière course en WEC pour les voitures GTE, qui seront remplacées par les GT3 la saison prochaine. Et ce sont Michelle Gatting, Sarah Bovy et Rahel Frey qui se sont imposées, devenant le premier trio 100% féminin à triompher dans une manche du championnat du monde d’endurance.

C’est au départ la voiture sœur des Iron Lynx qui a mené l’épreuve mais, malheureusement pour l’équipe, le pilote ’Bronze’ Claudio Schiavoni ne se sentait pas en état de piloter pour les 2h20 requis et l’équipage était contraint d’abandonner l’épreuve au bout de six heures.

Derrière les Iron Dames, l’Aston Martin du D’Station Racing termine deuxième à 5 secondes, tandis qu’une autre Aston, celle de l’équipe Northwest AMR, complète le podium. Déjà sacré champion du monde depuis Monza, l’équipage du Corvette Racing a conclut sa saison sur une septième place.