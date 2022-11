8 Heures de Bahreïn : La Toyota n°8 en pole position, Alpine seulement 5e sur la grille

Par Paul Gombeaud 11 novembre 2022 - 16:41





Toyota a signé la pole position des 8 Heures de Bahreïn ce vendredi à Sakhir, grâce au meilleur temps de Brandon Hartley. Ce résultat met l’équipage de la n°8, désormais leader du championnat avec un point d’avance, en bonne position avant de jouer le titre mondial ce samedi à partir de midi heure française.

Car Alpine, qui comptait exactement le même nombre de points avant cette séance, n’a signé que le cinquième temps et s’élancera donc dernière de la catégorie HyperCar.

Au volant de la Peugeot n°93, Paul di Resta a placé sa 9X8 en première ligne, devant la Toyota n°7 de Mike Conway et la voiture sœur n°94 de Gustavo Menezes.

Dans la catégorie LMP2, le Français Norman Nato a décroché la pole position pour Realteam by WRT, devant la JOTA n°38 qui mène le championnat et qui était pilotée par Will Stevens. Filipe Albunquerque complète le top 3 au volant de la United Autosports n°22.

Porsche en pole pour la dernière du GTE Pro

Gianmaria Bruni a placé la Porsche n°91 en pole position de la toute dernière séance de qualifications de l’histoire de la catégorie GTE Pro, qui n’existera plus à partir de la saison 2023.

L’Italien a devancé la Ferrari n°52 d’Antonio Fuoco et son coéquipier Michael Christensen, qui pensait avoir placé sa 911 RSR en pole et donc récolté un point qui l’aurait rapproché des leaders du championnat, mais son temps a été effacé pour non respect des limites de la piste et il s’élancera finalement troisième.

La Ferrari n°51 d’Alessandro Pier Guidi s’élancera donc quatrième demain juste derrière sa plus proche poursuivante au championnat, tandis que Nick Tandy a terminé cinquième et dernier de la catégorie au volant de la Corvette.

Enfin, nouvelle belle performance pour l’équipage 100% féminin Iron Dames, qui a signé la pole en GTE Am grâce à Sarah Bovy. La première ligne est complétée par Ben Keating de l’équipe TF Sport.