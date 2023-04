6H de Spa : La Toyota n°7 en pole, Ferrari la perd sur tapis vert

Par Emmanuel Touzot 28 avril 2023 - 18:48





Ferrari n’est pas passé loin de signer sa première pole position en Hypercar grâce à Antonio Giovinazzi. Le pilote italien avait effectué le meilleur temps de la séance qualificative des 6 Heures de Spa-Francorchamps, mais il a perdu son chrono à cause des limites de piste.

C’est à la Toyota n°7 que revient la pole grâce à Kamui Kobayashi. Il devance de 0"024 la Ferrari n°50 de Miguel Molina, tandis que la n°51 termine troisième malgré son chrono supprimé, à moins de deux dixièmes de la pole.

Cadillac signe un joli tir groupé avec la n°2 qui se place en deuxième ligne grâce à Earl Bamber, tandis que la toute nouvelle n°3 prend la cinquième position, à une seconde toutefois de la voiture-soeur.

Porsche place sa première voiture en sixième position, la n°6 officielle, devant la toute nouvelle 963 LMDh de JOTA, qui s’installe en quatrième ligne. La Glickenhaus retrouve des couleurs sur un tracé rapide en huitième place.

Les difficultés continuent pour la Peugeot 9X8, avec la n°93 en neuvième position à 2"4 de la pole, tandis que la n°94 est à 3"0 du meilleur temps. De quoi s’inquiéter, un mois et demi avant les 24 Heures du Mans.

Et où se sont qualifiés les leaders du championnat, demandez-vous ? Brendon Hartley est sorti de piste en haut du Raidillon de l’Eau Rouge, manifestement à cause d’une combinaison de facteurs, entre les pneus froids et une bourrasque. La GR010 gagnante de Portimão termine donc dernière de la qualification Hypercar.