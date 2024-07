6 Heures de Sao Paulo : Victoire facile pour la Toyota n°8 devant les Porsche Penske

Par Paul Gombeaud 14 juillet 2024 - 22:45





Toyota a remporté de manière logique les 6 Heures de Sao Paulo, après avoir été l’équipe la plus rapide lors de cette cinquième manche de la saison 2024 du WEC disputée sur le circuit d’Interlagos.

Brandon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa s’imposent ainsi avec une minute et huit secondes d’avance sur leurs plus proches poursuivants après une performance maitrisée, à l’exception d’un départ un peu raté, et l’équipage de la n°8 signe son premier succès de la saison.

C’est en tout cas la Toyota n°7 qui menait dans un premier temps l’épreuve, mais un problème mécanique lui a fait perdre un temps précieux aux stands et vu concéder la tête au profit de la voiture sœur. Repartis loin dans le peloton des Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries sont tout de même remontés jusqu’au quatrième rang final et ont confirmé l’excellent rythme de l’équipe au Brésil.

Derrière la Toyota n°8, ce sont les deux Porsche Penske qui complètent le podium après une course très solide, la n°6 devançant la n°5. André Lotterer, Kevin Estre et Laurens Vanthoor augmentent ainsi leur avance au championnat du monde des pilotes.

On retrouve aux cinquième et sixième place les deux Ferrari officielles, la n°51 devant la n°50 qui s’était imposée au Mans, qui n’ont pu battre les Porsche dans la course au podium. Notons qu’Alessandro Pier Guidi a vu Kobayashi le dépasser de fort belle manière dans les toutes dernières minutes de l’épreuve.

Le top 10 de la catégorie est complété par la Porsche n°38 du Team Hertz JOTA, la Peugeot n°93, la BMW n°15 et enfin l’Alpine n°36.

Victoire pour la Porsche de Manthey PureRxcing en LMGT3

Dans la catégorie LMGT3, Kluas Bchler, Aliaksandr Malykhin et Joel Sturm ont remporté leur deuxième victoire de la saison au volant de la Porsche n°92 de l’équipe Manthey PureRxcing. Cela leur permet de prendre seuls la tête du championnat au détriment des pilotes de la voiture sœur, la n°91 de Manthey Hema, qui n’a pu terminer dans les points.

On retrouve ensuite sur le podium l’Aston Martin n°27 de l’équipe Heart of Racing, qui obtient ainsi son meilleur résultat de la saison avec cette deuxième place, et ce malgré une pénalité de dernière minute pour la voiture pilotée par Ian James, Daniel Mancinelli et Alex Riberas.

Le top 3 est complété par la McLaren n°95 de United Autosports pilotée par Marino Sato, Joshua Caygill et Nicolas Pino, ce qui permet au constructeur britannique de signer son premier podium en WEC.

Un temps deuxième, l’équipage 100% féminin des Iron Dames a tout perdu suite à un problème mécanique qui a contraint la Lamorghini n°85 à l’abandon. Un vrai coup dur pour Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey alors qu’elles avaient également signé la pole position.

La seconde McLaren de United Autosport termine quatrième, devant la BMW n°46 du Team WRT, notamment pilotée par Valentino Rossi, puis la Ferrari n°55 d’AF Corse. Le top 10 est complété par la Ford n°77 de Proton Competition, la Corvette n°81 de TF Sport, l’Aston Martin n°777 du D’Station Racing et enfin la BMW n°31 du Team WRT.