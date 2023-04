6 Heures de Portimão : Toyota s’impose avec la n°8 devant Ferrari et Porsche

Par Paul Gombeaud 16 avril 2023 - 19:09





La deuxième manche de la saison 2023 du championnat du monde d’endurance avait lieu ce weekend au Portugal, à l’occasion des 6 Heures de Portimão. Et si Toyota a une nouvelle fois remporté l’épreuve avec l’équipage de la voiture n°8 dans la catégorie Hypercar, celui de la n°7 a joué de malchance et a terminé très loin au classement.

Partis depuis la première ligne, les deux prototypes japonais prenaient rapidement le contrôle de la course pour se livrer un duel pour la victoire, la concurrence emmenée par Ferrari ne pouvant tenir la cadence. Mais après une heure et demie de course, la voiture n°7 était appelée à son stand à cause d’un capteur d’arbre de transmission qui devait être réparé sur demande de la FIA. Résultat des comptes : 7 tours de perdus et tout espoir de podium envolé pour les leaders du championnat.

La n°8 de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brandon Hartley s’est donc retrouvée sans concurrence suite à cet incident et s’est imposée avec un tour d’avance sur le peloton des Hypercar. Ils prennent au passage la tête du championnat du monde au détriment de leurs coéquipiers Kamui Kobayashi, Jose-Maria Lopez et Mike Conway.

Ferrari confirme, Porsche progresse et Peugeot rassure

Comme à Sebring le mois dernier, c’est Ferrari qui a été la deuxième force du plateau et c’est une nouvelle fois la voiture n°50 qui a été à l’honneur, Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen prenant la deuxième place de l’épreuve. Le podium est complété par la Porsche Penske n°6 d’André Lotterer, Kevin Estre et Laurens Vanthoor, le premier pour la marque allemande dans la catégorie Hypercar.

On retrouve ensuite la Cadillac, en quatrième position et moins à son aise qu’en Floride, devant la Peugeot n°94 qui permet au constructeur français d’obtenir un résultat encourageant suite à la déconvenue de Sebring. La n°93 confirme qu’il y a du mieux avec la septième place, obtenue derrière la Ferrari n°51 qui a rencontré des problèmes de freins durant la journée.

La Glickenhaus et la Toyota n°7 suivent aux huitième et neuvième positions, tandis que la Porsche n°5 termine dixième après être longtemps resté immobilisée au garage à cause d’un problème de direction assisée. Au volant de la Vanwall, Jacques Villeneuve a lui vu un de ses freins avant casser alors qu’il négociait un virage, ce qui l’a envoyé dans le mur et contraint son équipage à l’abandon. Plus de peur que de mal pour le champion du monde 1997 de Formule 1, mais aucun point au compteur.

United Autosport a saisi l’opportunité en LMP2

Alors que l’accident de la Vanwall a entrainé l’unique apparition de la voiture de sécurité à une heure de l’arrivée, le peloton du LMP2 s’est retrouvé roue dans roue et tout restait à faire dans la catégorie.

Et c’est finalement l’équipe United Autosport qui a parfaitement exploité cette fin de course pour signer le doublé, la n°23 d’Oliver Jarvis, Giedo van der Garde et Joshua Pierson s’imposant juste devant la n°22 de leurx coéquipiers Phil Hanson, Frederick Lubin et Ben Hanley. WRT complète le podium avec la n°41 pilotée par Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Deletraz.

Prema a longtemps tenu tête à United Autosport durant l’épreuve, mais la n°63 de de Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti et de la Française Doriane Pin a finalement dû se contenter de la quatrième place.

Quatre femmes sur le podium en GTE Am

Comme lors de la première épreuve de Sebring, Corvette Racing l’a emporté ce weekend grâce à Nicolas Varrone, Ben Keating et Nicky Catsburg, mais les écarts furent bien plus serrés en GTE Am cette fois-ci.

En effet, la victoire s’est jouée dans les derniers hectomètres, Catsburg résistant finalement à la Ferrari de l’équipe Richard Mille AF Corse pour terminer deux petites dixièmes devant Alessio Rovera. Les coéquipiers de l’Italien, la Française Lilou Wadoux et Luis Perez Companc, l’accompagnent donc sur la deuxième marche du podium

Encore une fois très en vue du côté du Portugal, les filles de l’équipe Iron Dames complètent le podium au volant de leur Porsche, le tout après avoir longtemps joué les premiers rôles au long de l’épreuve. Parmi les neuf pilotes présents sur le podium de la catégorie, quatre étaient donc des femmes ce weekend !