6 Heures de Fuji : Toyota signe le doublé à domicile et remporte le titre constructeurs

Par Paul Gombeaud 10 septembre 2023 - 18:04





Toyota a brillé lors des 6 Heures de Fuji, signant le doublé à domicile et s’assurant déjà de remporter un nouveau titre constructeurs alors qu’il reste encore une épreuve à disputer au calendrier, en l’occurrence les 8 Heures de Bahreïn qui auront lieu le 4 Novembre.

C’est le trio de la Toyota n°7, composé de Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez et Mike Conway qui a remporté la victoire, leur quatrième de la saison 2023. Ils ont devancé la voiture sœur n°8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa de 39 secondes au drapeau à damiers. Ces derniers sont toujours en tête du championnat des pilotes avec 133 points, soit 15 de plus que leurs coéquipiers.

Le podium de la catégorie Hypercar est complété par Porsche Penske Motorsport, qui a égalé son meilleur résultat de la saison avec la Porsche 963 n°6 pilotée par Andre Lotterer, Kevin Estre et Laurens Vanthoor. Le trio a mené pendant plus de la moitié de la course grâce à un pilotage exceptionnel de Vanthoor dans le premier relais, mais a finalement terminé avec 48 secondes de retard sur la deuxième Toyota.

Ferrari AF Corse a pris les quatrième et cinquième places, la 499P n°50 terminant devant la n°51 vainqueur au Mans plus tôt cette année. De son côté, le Hertz Team JOTA a pris la sixième place mais a perdu du temps après une pénalité pour collision en début de course avec la voiture sœur, la LMP2 n°28.

Peugeot a terminé aux septième et huitième avec la 9X8, la n°94 terminant la mieux placée des deux prototypes français. La n°93 a elle perdu du temps après un long arrêt au stand alors que l’équipe devait résoudre un problème hydraulique dans la dernière heure de course.

La Porsche Proton Competition a marqué ses premiers points en WEC en franchissant la ligne d’arrivée en neuvième position, malgré un problème de ceinture de sécurité à la mi-course.

Cadillac Racing a connu une course difficile après que la voiture n°2 ait perdu sa roue avant gauche dans l’avant-dernière heure, ce qui a été suivi de plusieurs tours au stand pour réparation. L’équipe américaine a finalement terminé dixième, écopant également d’une pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste.

L’équipage de la Vanwall a pris la 11e place de la catégorie et la 22e du général, tandis que la Porsche Penske n°5 prend la dernière place du classement général après avoir perdu du temps suite à une crevaison lors du premier tour, puis à cause d’un arrêt prolongé dans la cinquième heure.

La WRT n°41 s’impose en LMP2 et se rapproche du titre

Robert Kubica, Rui Andrade et Luiz Deletraz ont augmenté leur avance au championnat LMP2 en s’imposant dans leur catégorie à Fuji. L’équipage abordant le n°41 du Team WRT a remporté sa deuxième victoire de la saison 2023 et est désormais bien placé pour s’adjuger le titre mondial lors de la dernière manche de la saison à Bahreïn.

Le Team WRT a ainsi remporté sa deuxième victoire consécutive à Fuji et signé son huitième succès en WEC, devenant ainsi la deuxième équipe LMP2 la plus titrée de l’histoire du championnat du monde d’endurance.

Partis depuis la pole position, Filipe Albuquerque, Phil Hanson et Frederick Lubin terminent finalement deuxièmes au volant de la United Autosports n°22 à bonne distance des vainqueurs. C’est pourtant Albuquerque qui a contrôlé le début de course, mais Kubica a changé la donne et pris la tête après le premier relais de Rui Andrade.

WRT aurait d’ailleurs pu signer le doublé au Japon, mais la n°31 pilotée par Robin Frijns, Sean Gelael et Ferdinand Habsburg-Lothringen a été dépassée par Albuquerque dans les dix dernières minutes. L’équipe belge place tout de même ses deux voitures sur le podium.

Ben Hanley, Oliver Jarvis et Joshua Pierson de l’équipage United Autosports n°23 ont terminé quatrième devant le trio Alpine ELF Team n°36 composé de Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere et Julien Canal.

La Jota Oreca-Gibson de Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen et David Heinemeier Hansson complète le top 6.

Première victoire de la saison pour Ferrari AF Corse en GTE Am

La Ferrari 488 GTE Evo n°54 de l’équipe AF Corse pilotée par Thomas Flohr, Francesco Castellacci et Davide Rigon a remporté sa première victoire de la saison 2023 en se hissant en tête dans la seconde moitié de la course dans la catégorie GTE Am.

Flohr a survécu à un premier contact avec la Chevrolet du Corvette Racing alors aux mains du poleman Ben Keating pour passer le relais à Castellacci dans la deuxième heure. L’Italien a réussi à chasser la Porsche 911 des Iron Dames et à prendre la tête avant de céder la place à Rigon qui a vu en premier le drapeau à damier.

La Corvette n°33 de Ben Keating, Nicolas Varrone et Nicky Catsburg, qui s’est déjà assuré de remporter le titre à Monza, s’est classée deuxième après une course mouvementée.

C’est en réalité la Ferrari du Kessel Racing pilotée par Ritomo Miyata, Takeshi Kimura et Scott Huffaker qui avait franchi la ligne dans cette position, sauf que l’équipage de la n°57 a été pénalisé après la course pour une infraction au drapeau jaune en fin d’épreuve.