3 choses à savoir sur le transport d’une voiture sur une remorque

Par 18 février 2024 - 10:48





Une remorque peut s’avérer nécessaire pour transporter une voiture d’un endroit à un autre. Mais comment trouver la remorque adaptée pour transporter votre véhicule ? Découvrez ici les différentes options disponibles sur le marché, ainsi que des conseils pratiques pour transporter votre voiture en toute sécurité.

Quelle remorque choisir pour transporter sa voiture ?

Pour transporter votre voiture sur une remorque, vous devez choisir la remorque la mieux adaptée. À cet effet, trois options s’offrent principalement à vous : une remorque ouverte, une remorque fermée ou une remorque basculante.

La remorque ouverte a pour avantage majeur d’être moins chère à l’achat et à l’entretien. Elle offre également une plus grande visibilité pendant le transport. Toutefois, avec cette solution, la voiture n’est pas protégée des intempéries et le risque de vol reste assez élevé.

En revanche, la remorque fermée préserve le véhicule des conditions météorologiques défavorables et protège ce dernier des vols potentiels. Cependant, choisir une telle remorque pour votre voiture ou moto peut vous amener à dépenser un peu plus lors de l’achat. Cette option se révèle également moins pratique en matière de chargement et de déchargement du véhicule.

Quant aux remorques basculantes, leur principal avantage réside dans le fait qu’elles offrent une facilité de chargement et de déchargement de la voiture. Néanmoins, elles s’avèrent plus lourdes et encombrantes. Ceci peut être un véritable inconvénient si vous devez transporter votre véhicule sur de longues distances.

Quelles mesures de sécurité prendre lors du transport de sa voiture sur une remorque ?

Prendre les mesures de sécurité lors du transport d’une voiture sur une remorque permet non seulement de garantir la protection du véhicule, mais aussi la sécurité des usagers de la route. Ainsi, pensez à utiliser des sangles pour fixer la voiture sur la remorque. Cela permet de maintenir l’automobile en place et de réduire les risques de déplacement ou de chute pendant le trajet.

De même, vérifiez régulièrement l’état de la remorque, surtout les freins, pneus et feux. Une remorque en bon état réduit les risques d’accident et garantit une meilleure stabilité. Par ailleurs, veuillez répartir le poids de façon équilibrée sur la remorque pour éviter tout déséquilibre durant le transport. Placez également des cales sous les roues de la voiture pour empêcher tout mouvement involontaire lors du trajet.

Quelles sont les vitesses autorisées avec une remorque ?

Les limitations de vitesse à respecter lorsqu’on transporte une voiture sur une remorque varient d’une voie à l’autre. Sur une autoroute, la vitesse maximale autorisée avec cet équipement auto correspond à 110 km/h, si le PTAC (poids total autorisé en charge) ne dépasse pas 3,5 tonnes et à 90 km/h si le PTAC excède 3,5 tonnes.

Sur les autres routes, vous ne devez pas dépasser 80 km/h. Pour les véhicules avec remorque dont le PTAC dépasse 12 tonnes, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h. En agglomération, la vitesse maximale autorisée avec une remorque correspond à 50 km/h.

Il faut noter que le respect de ces limitations de vitesse permet aussi de transporter votre voiture en toute sécurité. Par ailleurs, sachez que vous devez disposer d’un permis BE pour tracter une remorque avec une voiture si le total des PTAC excède 4,25 tonnes. Aussi, devez-vous posséder un permis C1E si le PTAC de la remorque dépasse 3,5 tonnes.