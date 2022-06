24h du Mans : Problème technique sur la Toyota n°7 !

Par Olivier Ferret 12 juin 2022 - 08:11





Premier coup de théâtre sérieux du côté de Toyota, qui menait sans souci la catégorie Hypercar des 24 heures du Mans 2022 jusque là !

Aux deux tiers de la course, peu avant 8h du matin, la Toyota n°7 de José Maria Lopez s’arrête en piste après Arnage alors qu’il devançait de 15 secondes la n°8.

Après de très longues secondes d’immobilisation il réussit à repartir et à rejoindre son stand. Là encore, beaucoup de temps s’écoule (mise en sécurité par rapport à l’électricité) avant que la voiture ne soit ravitaillée en essence et reparte avec bien plus d’un tour de retard sur la Toyota n°8 de Brendon Hartley, qui prend donc la tête.

Mais que s’est-il donc passé ? Il faut attendre quelques minutes pour le savoir : le directeur Rob Leupen confirme un souci de puissance moteur lié à la partie hybride. Il a fallu procéder à un reset et la n°7 a pu reprendre son rythme normal.

Elle a encore 3 tours de marge sur la Glickenhaus n°709 de Richard Westbrook mais c’est un premier avertissement pour Toyota car Leupen admet que la cause n’est pas encore connue et le problème pourrait bien se reproduire, y compris sur la n°8.