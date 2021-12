24H du Mans : Porsche montre des images de son prototype LMDh

Après le premier aperçu de la Peugeot 9X8 lors de son shakedown, c’est Porsche qui nous a fait l’honneur de dévoiler des clichés de son prototype LMDh pour les 24 Heures du Mans 2023.

Les photos le montrent avec un épais camouflage qui ne masque pas une vague ressemblance avec l’ancienne 919 de LMP1. Les prototypes LMDh se baseront sur un châssis commun proche des LMP2, ce qui explique ces points communs.

Outre ces photos avec camouflage, qui ne montrent pas l’avant, des ébauches ont fait surface sur internet. Celles-ci se destinaient visiblement à des concessionnaires ou partenaires de Porsche, mais elles sont désormais trouvables en ligne.

Une fois légèrement éclaircies, on remarque une face avant au design très fluide, et des lignes plutôt simplistes. On y retrouve une vague ressemblance - notamment au niveau des ailes bombées - avec la vénérable 956. Elle reprend également la signature lumineuse à quatre feux des Porsche modernes.

Par ailleurs, on a appris que Porsche, qui fera exploiter ses prototypes par Penske aux 24 Heures du Mans et en WEC, mais aussi en IMSA, a engagé Felipe Nasr et Dame Cameron, deux spécialistes de l’endurance américaine, pour développer le prototype, qui prendra la piste en début d’année prochaine.