24h du Mans : La photo officielle lance le départ de l’édition 2019

Après avoir pris la pose hier pour la photo officielle des 24 Heures du Mans 2019, les 62 voitures engagées à la 87e édition de la plus grande course d’endurance, ont pris aujourd’hui dès 9 heures, possession des 13,626 km du circuit des 24 Heures à l’occasion de la Journée Test.

Ce samedi, toutes les voitures concurrentes (8 LMP1, 20 LMP2, 17 LM GTE Pro et 17 LM GTE Am) de la Super Finale de la Super Saison 2018-2019 ont été rassemblées dans la ligne droite des stands pour immortaliser cet instant. Ce premier rendez-vous marque le début de la grande quinzaine mancelle et de ces différents moments phares.

Parmi eux, la Journée Test des 24 Heures du Mans, ce dimanche 2 juin, s’avère très importante pour les concurrents de la classique mancelle. De 9 heures à 13 heures puis de 14 heures à 18 heures, les 62 équipages de la 87e édition des 24 Heures du Mans auront l’opportunité de tester leurs voitures et de se familiariser avec ce circuit si atypique, non permanent et praticable uniquement lors de cette journée, lors des essais officiels et de la course.

Les performances réalisées lors de cette journée d’essais permettront d’estimer les forces en présence. Les pilotes débutants devront effectuer 10 tours minimum (dont 5 chronométrés) après avoir suivi une formation sur simulateur, pour découvrir toutes les spécificités de ce tracé et de cette épreuve.

Après la Journée Test, les équipes auront rendez-vous dimanche 9 et lundi 10 juin, place de la République, en centre-ville du Mans pour les vérifications administratives et techniques, le traditionnel Pesage. Auparavant, elles pourront participer à une séance d’essais collectifs sur le circuit Bugatti le mardi 4 juin afin de peaufiner les derniers réglages avant les essais officiels programmés le mercredi 12 et jeudi 13 juin.

Parce que les 24 Heures du Mans sont un événement sportif, culturel, historique ou encore musical, qui dépasse largement le cadre du circuit et des 24 Heures de course, vous trouverez le déroulé de sa Grande Quinzaine.

Les évènements sportifs :

Dimanche 9 juin :

14 h 30 – 19 heures : Vérifications administratives et techniques, place de la République en centre-ville du Mans

Lundi 10 juin :

10 heures – 18 heures : Vérifications administratives et techniques, place de la République en centre-ville du Mans

18 heures – 18 h 30 : Empreinte des vainqueurs

Mardi 11 juin :

10 h 30 – 10 h 45 : photo officielle des pilotes

17 heures – 18 h 30 : séance d’autographe des pilotes

Mercredi 12 juin :

10 heures – 15 heures : Pitwalk

16 heures – 20 heures : essais libres des 24 Heures du Mans

20 h 30 – 21 h 30 : essais libres 1 Road To Le Mans

22 heures – Minuit : essais qualificatifs des 24 Heures du Mans

Jeudi 13 juin :

8 h 30 – 9 h 30 : essais libres 2 Road To Le Mans

10 heures – 10 h 45 : essais libres 1 Ferrari Challenge

11 h 25 – 12 h 10 : essais libres 2 Ferrari Challenge

13 heures – 13 h 20 : essais qualificatifs 1 Road To Le Mans

13 h 35 – 13 h 55 : essais qualificatifs 2 Road To Le Mans

15 heures – 16 heures : essais qualificatifs Ferrari Challenge

17 h 30 – 18 h 25 : course 1 Road To Le Mans

19 heures – 21 heures : essais qualificatifs des 24 Heures du Mans

22 heures – Minuit : essais qualificatifs des 24 Heures du Mans

Vendredi 14 juin :

10 heures – 20 heures : découverte des stands

11 heures : finale Le Mans ESports Series

17 heures – 18 h 30 : Parade des pilotes en centre-ville du Mans

Samedi 15 juin :

9 heures – 9 h 45 : Warm-up des 24 Heures du Mans

10 h 15 – 11 heures : course Ferrari Challenge

11 h 30 – 12 h 25 : course 2 Road To Le Mans

12 h 25 – 12 h 30 : podium Le Mans ESports Series

15 heures : départ de la 87e édition des 24 Heures du Mans

Dimanche 16 juin :

15 heures : arrivée de la 87e édition des 24 Heures du Mans

Les évènements autour de la course :

Samedi 8 et dimanche 9 juin : Les 24 Heures Golf au Golf des 24 Heures ; départ samedi 8 juin à 13 heures ;

Mardi 11 juin : Les R’Hunaudières au parc des sports de Ruaudin de 16 heures à 23 heures ; Neuville dans la course, plage du Vieux Moulin à Neuville-sur-Sarthe à partir de 19 heures ;

Mercredi 12 juin : 20 heures : concert de Diva Faune sur la scène des 24 Heures du Mans

Jeudi 13 juin : Arnage dans la course, place François Mitterrand à Arnage de 9 heures à 17 heures ; 20 heures : concert de Cock Robin sur la scène des 24 Heures du Mans

Vendredi 14 juin : Classic British Welcome de 9 heures à 17 heures à Saint-Saturnin ; Le Virage de Mulsanne, 2 avenue François Mitterrand à Mulsanne de 9 heures à 16 heures. 21 heures : concert RTL2 avec DJ Loran sur la scène des 24 Heures du Mans

Samedi 15 juin : 20 heures : concert de Dissident et Franz Ferdinand sur la scène des 24 Heures du Mans

Exposition BMW-L’art et la victoire et Bentley fête ses 100 ans au Musée des 24 Heures :

• Lundi 10 juin : 10 heures – 19 heures

• Mardi 11 juin : 10 heures – 19 heures

• Mercredi 12 juin : 10 heures – 22 heures

• Jeudi 13 juin : 10 heures – 22 heures

• Vendredi 14 juin : 10 heures – 22 heures

• Samedi 15 juin : 9 heures – 1 heure (du matin)

• Dimanche 16 juin : 9 heures – 19 heures