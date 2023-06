24H du Mans : La course du centenaire est lancée !

Par Franck Drui 10 juin 2023 - 16:29





Sous les ordres du Starter officiel de cette édition 2023 LeBron James - légende vivante de la NBA - les 62 concurrents ont pris le départ pour 24 heures de course. La 91e édition, 4ème manche du FIA WEC, est lancée et il faut maintenant attendre 16 heures ce dimanche 11 juin pour connaître le grand vainqueur !

Avant le début de la procédure de mise en grille des voitures, des modèles emblématiques ayant participé à la course ont réalisé deux tours de parade. Citons notamment une Lorraine-Dietrich B3-6, la toute première Porsche engagée au Mans (une 356 SL Coupé de 1951), la Matra MS670 de 1972, la Rondeau M379 de 1980 ou encore la Mazda 787B et sa mélodie si particulière de 1991. Une évocation sensorielle de la richesse de l’Histoire des 24 Heures du Mans. Puis, la place était laissée à la course après une semaine de célébration.

C’est à 13 h 30 que les concurrents ont commencé la mise en grille sur la ligne de départ. Quelques instants seulement après le passage d’un Rafale de la Marine nationale, grisant pour tous les spectateurs massés aux abords du circuit.

Tous les regards se sont ensuite tournés vers le Trophée du Centenaire, réalisé par la Monnaie de Paris et soutenu par Rolex, Partenaire Majeur, présenté à tous sur la grille de départ. Une création unique pour cette édition mythique, que le vainqueur aura le privilège de conserver.

Au milieu des 62 concurrents qui attendaient impatiemment le départ, la grille a vu déambuler de nombreuses personnalités pour profiter de cette atmosphère si particulière du Centenaire (parmi lesquelles Charles Leclerc, Dua Lipa ou encore Tom Brady).

Quelques minutes avant le départ, comme le veut la tradition, la Patrouille de France effectuait un survol de la piste. Un moment fort qui marquait le début du tour de formation. La pression continuait de monter pour les 186 pilotes alors que les minutes défilaient, et c’est Tom Kristensen, Grand Marshal de l’édition, qui emmenait les concurrents pour un ultime tour avant la libération.

Les voitures de toutes les catégories (Hypercar, LMP2 et LMGTE Am), qui roulent avec un carburant 100% renouvelable développé spécifiquement par TotalEnergies, approchaient à vitesse réduite de la ligne de départ. Ultime instant de tension. La plus grande course d’endurance au monde est à nouveau lancée, un siècle après l’édition inaugurale des pionniers Emile Coquille, Georges Durand et Charles Faroux.

Le départ déjà marqué par un accident de taille !

Dans la catégorie des Hypercars, les Ferrari ont démarré en tête, avec derrière elles les deux Toyota. Le classement a légèrement bougé après le départ, sur une piste encore humide dans les Hunaudières. Les Ferrari sont retombées aux deuxième et quatrième positions.

Mais les conditions sont délicates en ce début de course. Jack Aitken, qui a également piloté en Formule 1, a perdu le contrôle de sa Cadillac du team Action Express est rentré dans les rails. Ce faisant, le Britannique a cassé la suspension avant gauche de sa voiture. Avec d’autres incidents, la sortie de la voiture de sécurité a été déclenchée.