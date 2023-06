24H du Mans, Hyperpole : Ferrari écrase la concurrence en Hypercar

Par Emmanuel Touzot 8 juin 2023 - 20:51





Vingt-quatre heures après la séance qualificative des 24 Heures du Mans, c’était le moment de l’Hyperpole, avec les huit voitures les plus rapides des qualifications dans chaque catégorie, qui s’affrontaient pour la pole position.

En Hypercar, il y avait les deux Toyota, les deux Ferrari, les Porsche n°5 et 75, et les Cadillac n° 2 et 3. En LMP2, il y avait notamment le prototype Prema de Doriane Pin, tandis qu’en GTE Am, on retrouvait la Française Lilou Wadoux avec la Ferrari GT de Richard Mille AF Corse.

C’est en 30 minutes que tout s’est résolu, pour déterminer les quatre premières lignes de chaque catégorie au départ.

Brendon Hartley a fait le premier temps avec la Toyota n°8 en 3’26"398, mais les Ferrari ont immédiatement battu le Néo-Zélandais ! La Ferrari n°51 d’Alessandro Pier Guidi a signé 3’23"897, tandis que la n°50 s’est placée à trois dixièmes de la 499 P de tête. Et la Toyota n°7 a battu l’autre GR010 d’un dixième.

La première Cadillac, la n°3, s’est placée en cinquième position, tandis que l’autre Cadillac et les Porsche n’avaient pas encore de temps. En LMP2, Nielsen Racing a surpris en prenant le meilleur chrono provisoire devant la Jota n°28.

Les Ferrari enfoncent le clou

Les pilotes Ferrari ont immédiatement enchaîné avec un deuxième run, mais la n°51 est finalement rentrée au stand. La n°50 d’Antonio Fuoco a progressé mais est resté deuxième, à huit millièmes de l’autre Ferrari !

En LMP2, Jota a repris la tête puis l’a de nouveau perdu face à Nielsen Racing, mais c’est IDEC Sport qui s’est ensuite positionné en tête. Du côté des GTE Am, la Corvette a immédiatement signé un temps lui permettant de creuser un écart de près de deux secondes.

En Hypercar, la Cadillac n°3 pilotée par Sébastien Bourdais s’est intercalée entre les Toyota, tandis que la n°2 s’est positionnée en sixième place. A la moitié de cette Hyperpole, les Porsche n’avaient toujours signé aucun chrono.

Porsche sort tardivement en piste

La Porsche n°5 a pris la piste à 13 minutes de la fin de séance, avec Fred Makowiecki à son volant. La n°75 s’est également lancée sur le circuit avec Felipe Nasr à son volant. Les Ferrari continuaient à roule en piste, tout comme la Cadillac de Bourdais.

Les Toyota s’étaient rapprochées à 1 seconde et 1"8 respectivement, et la Cadillac était toujours entre les deux, à 1"6 du meilleur temps de Pier Guidi. Ce dernier a amélioré en 3’23"478, mais il avait dépassé les limites de piste après les virages Porsche, et son temps a été annulé.

Au deuxième secteur, Fuoco avait près d’une seconde d’avance sur l’autre Ferrari, tandis que Makowiecki faisait son premier tour chrono. Le Français a signé le quatrième chrono malgré une légère gêne dans le dernier secteur. Fuoco a amélioré le meilleur temps en 3’22"982, bien qu’il ait été gêné à hauteur d’Indianapolis.

En LMP2, la bataille faisait rage entre Idec Sport et Team WRT. Paul-Loup Chatin a amélioré le meilleur temps d’Idec de 9 dixièmes, et Louis Delétraz n’a pas pu faire mieux que la deuxième place, 3 dixièmes derrière le nouveau meilleur temps de Chatin.

Incendie sur la Cadillac de Bourdais et drapeau rouge

En Hypercar, Bourdais a repris le troisième temps, mais les Toyota se relançaient en piste pour aller chercher la deuxième ligne, voire la première. La Cadillac de Bourdais a commencé à prendre feu, et le drapeau rouge a immédiatement été déployé ! Kamui Kobayashi interrompait son tour rapide alors qu’il n’avait qu’un dixième de retard sur les Ferrari.

Il restait 5’15 au chrono, autrement dit, le temps de faire un tour de sortie et un tour rapide. La Ferrari n°50 avait toujours la pole position en Hypercar, l’Idec Sport était première en LMP2, tandis que la Corvette pilotée par Ben Keating menait toujours le GTE Am.

Les meilleurs temps de Bourdais ont été retirés à cause du drapeau rouge provoqué par la Cadillac, tandis que les Ferrari décidaient de ne pas ressortir. Une manœuvre politique pour ne pas avoir trop d’avance et éviter un ajustement de dernière minute de la BoP ?

Un dernier run sous haute tension

Hartley était à une demi-seconde de Fuoco sur le premier secteur, tandis que Kobayashi s’en rapprochait à trois dixièmes. C’était davantage la première ligne que la pole que tentaient de jouer les pilotes Toyota.

Avec la Porsche n°75, Nasr tournait dans les temps des Toyota dans le premier secteur. Et c’était aussi le cas de la Cadillac n°2 d’Earl Bamber, qui améliorait à son tour dans le premier des trois secteurs du circuit.

Hartley et Kobayashi pointaient à environ une seconde au deuxième secteur, et la Porsche de Nasr concédait une demi-seconde à la plus lente des Toyota sur cette portion de la piste. Les performances des Ferrari semblaient intouchables.

Hartley a pris la troisième place, à 1"4 de la pole, et Kobayashi l’a devancé, ce qui plaçait les deux Toyota en deuxième ligne. Nasr n’a signé que le cinquième temps, et Bamber le sixième avec la Cadillac n°2. La quatrième ligne était donc composée de la Porsche n°5 et de la Cadillac n°3.

Mais le chrono de Kobayashi a été annulé, ce qui a permis de promouvoir la Porsche n°75 en deuxième ligne, aux côtés de la Toyota n°8.

Idec fait la pole en LMP2, Corvette domine le GTE Am

Idec Sport n’a pas été battu pour la pole, malgré une dernière tentative de Pietro Fittipaldi qui a ramené la Jota n°28 à 112 millièmes de seconde du chrono de Chatin. WRT était en troisième place avec la n°41 de Louis Delétraz.

A noter que Mirko Bortolotti, qui roule dans la n°63 de Prema, dans laquelle se trouve Doriane Pin a signé le cinquième chrono de sa catégorie. La déception était de mise chez Prema puisque la n°9 n’était qu’en septième place de sa catégorie.

Déjà en tête avant le dernier run, Ben Keating a amélioré son propre meilleur tour de 0"716 au volant de la Corvette, qui signait donc la pole en GTE Am, 1"5 devant la première Aston Martin.

Tous les chronos de l’Hyperpole des 24 Heures du Mans