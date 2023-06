24H du Mans, H+8 : Peugeot mène au tiers de la course !

La pluie ayant quitté Le Mans, les leaders s’arrêtaient pour mettre des pneus slicks, alors que la Ferrari n°50 avait donné le ton. Dans cette dernière, Nicklas Nielsen a rapidement prévenu que la piste était bonne pour les pneus lisses.

Tous les prototypes de tête se sont arrêtés, et Alessandro Pier Guidi a gardé le volant de la n°51, qui a repris la tête au terme de cette phase. Nico Müller a remplacé Loïc Duval après son incroyable relais au volant de la Peugeot 9X8 qui a conservé la deuxième position.

La Toyota n°7 était en troisième place, toujours avec Kamui Kobayashi à son volant. La Ferrari n°50 était quatrième devant la première Cadillac, la n°2, qui était désormais pilotée par Earl Bamber. On retrouvait ensuite la Toyota n°8 avec Ryo Hirakawa et la première Porsche, la n°5 de Frédéric Makowiecki.

Du côté du constructeur allemand, la n°75 était en revanche contrainte à l’abandon. Mathieu Jaminet l’avait ramenée au stand au ralenti après un problème de pression d’essence, et la voiture n’a pas pu être réparée.

Esteban Guerrieri a envoyé la Vanwall dans les graviers, alors que la voiture accusait déjà plusieurs tours de retard. Une Slow Zone a été déployée après la passerelle Dunlop, pour permettre à la grue de venir dépanner le prototype embourbé.

Sur une piste séchante, la Ferrari de tête était moins à l’aise, et Müller a ramené la Peugeot 9X8 à une quarantaine de secondes de la n°50. Les écarts face à la Toyota n°7 et la Ferrari n°50 étaient stables en cette deuxième partie de huitième heure. La Cadillac n°311, victime d’un gros accident au départ, est sortie de piste sans dégâts.

Mais tout s’est emballé à 5 minutes de la fin de cette huitième heure quand Pier Guidi a envoyé la Ferrari n°51 dans les graviers en voulant éviter un accrochage devant lui. L’Italien venait de dépasser les 100 tours au volant.

C’est donc la Peugeot 9X8 n°94 de Nico Müller qui mène au premier tiers de cette course, devant la Toyota n°7 de Kobayashi et la Ferrari n°50 de Nielsen. Mais ce classement n’a pas tenu longtemps car la n°7 s’est accrochée avec la Ferrari n°66 de GTE du JMW Motorsport.

C’est cette dernière qui n’a pas freiné au début de la Slow Zone et a percuté à la fois l’Alpine n°35, la Graff Racing n°39, mais surtout la Toyota n°7 ! Celle-ci était arrêtée en bord de piste un peu plus loin dans les Hunaudières. Finalement, l’abandon de la n°7 a été déclaré peu après le début de la neuvième heure.

Ce double rebondissement a totalement changé la physionomie de la course, avec la Peugeot n°94 en tête devant la Ferrari n°50 et la Cadillac n°2 de Bamber. L’autre Toyota était quatrième devant la Ferrari n°51, repartie en cinquième position.

Inter Europol menait en LMP2 devant la WRT n°41 et le prototype AF Corse n°40. En GTE Am, Project 1 menait toujours devant Iron Dames et AF Corse, un trio de tête similaire à celui de l’heure précédente.

Le classement après la 8e heure

L’accident de la Toyota n°7 percutée par une GTE

What an incredible start to the night !

The #7 Toyota stopped on the edge of the track at the top of the Mulsanne Straight and got hit by the JMW Ferrari ! #LeMansCentenary | @TGR_WEC | @FerrariHypercar pic.twitter.com/s0Mp7O6tLs

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023