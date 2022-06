24h du Mans, H+7 : Les Toyota se battent en tête, Alpine perd gros

Par Emmanuel Touzot 11 juin 2022 - 23:09





La nuit est tombée sur le Circuit des 24 Heures du Mans, où la course vient de passer sa septième heure. Le crépuscule a été animée pour l’ensemble des catégories, et la bataille est toujours très intense en tête du classement général.

C’est en effet une lutte fratricide à laquelle on assiste en classe Hypercar, où la Toyota n°8 garde la main. Ryo Hirakawa a fait un excellent relais au coucher du soleil, son premier aux 24 Heures du Mans, et a laissé la main à Sébastien Buemi.

Le pilote suisse possède moins de trois secondes d’avance sur l’autre GR010 de Mike Conway, qui a concédé un peu de temps lors du neuvième arrêt. Mais les deux prototypes du Gazoo Racing sont sur la même stratégie et continuent de se suivre de près, nous offrant une lutte évidemment prudente, mais toutefois intense.

Derrière, on retrouve les deux Glickenhaus mais à bonne distance des Toyota GR010. En effet, Olivier Pla est à près d’un tour dans la 708, tandis que la 709 a déjà concédé ce tour de retard au duo des Toyota de tête.

Et si l’on n’a pas encore parlé d’Alpine, c’est parce que le trio pilotant l’unique A480 a rencontré de sérieux problèmes. Lors de notre dernier point sur la course, elle était au garage avec un problème d’embrayage qui lui avait coûté 4 tours.

Malheureusement, l’Alpine a dû regagner le garage dans l’heure suivante, et l’équipe a été contrainte de faire quelques réparations sur le système d’allumage. Reparti 33e, André Negrão est remonté au 28e rang, mais aura désormais fort à faire pour espérer au moins un podium.

Prema affronte les Jota en LMP2

Alors qu’on pouvait attendre une bataille entre WRT et United Autosports, c’est une lutte entre Prema et Jota qui a animé la catégorie LMP2 dans ces trois heures de course au soleil couchant. L’unique prototype de Prema menait jusqu’à 23h pour une poignée de secondes, mais vient de s’arrêter et laisse le commandement à la Jota n°38.

Les deux voitures possèdaient une trentaine de secondes de marge sur la Jota n°28, une quarantaine sur le Panis Racing, et près de 50 secondes de marge sur le premier prototype LMP2 Inter Europol. Le premier prototype WRT, le 31, est sixième de la catégorie.

TDS x Vaillante suit devant le team Penske, qui a reculé mais reste toujours un candidat au podium avec Emmanuel Collard au volant. A noter que le trio Richard Mille Racing pointe hors du top 10 de la catégorie, après un excès de vitesse de Sébastien Ogier dans une Slow Zone, qui a coûté une minute de pénalité à l’équipe. C’est Lilou Wadoux qui fait le premier relais nocturne pour l’équipe.

Corvette en grande difficulté

En GTE-Pro, la lutte entre les Corvette et les Porsche continuait, mais tout vient de basculer. Durant cette septième heure, c’est la Ferrari d’AF Corse n°52, pilotée par Miguel Molina, qui a perdu gros à cause d’une crevaison. Peu avant, c’est Corvette qui a connu une avarie avec la n°64.

C’est ainsi la Corvette n°63 qui menait jusqu’à 23h avec une quinzaine de secondes d’avance sur la Porsche 911 RSR n°92, et près de deux minutes de marge sur l’autre Porsche officielle, la n°91. Malheureusement, tout vient de s’envoler pour le constructeur américain, qui a connu une crevaison à son tour.

L’équipage n°63 perd gros, puisque cela arrive au début du tour et que la voiture doit rentrer au ralenti. Les Porsche de Kevin Estre (n°92) et Gianmaria Bruni (n°91) héritent donc de la tête qu’occupait Antonio Garcia, et de la deuxième place. La Ferrari AF Corse n°51, qui a évité les problèmes, va s’emparer de la troisième place.

La Corvette n°64 suit au classement, mais elle accuse deux minutes de retards sur sa prédécesseur au classement après son avarie. Pour la Ferrari n°52, c’est encore pire puisqu’elle est reléguée à 11 tours, et devra espérer une hécatombe devant. Il restera à voir combien de temps va perdre la Corvette n°63, mais elle est déjà derrière la n°64 au classement.

Porsche et Aston Martin se disputent le GTE-Am

Moyennement convaincante pour les Ferrari en GTE-Pro, la Balance of Performance (BoP) n’a pas non plus fait de miracles pour le constructeur italien en GTE-Am. Cette catégorie se résume pour le moment à un duel entre Porsche et Aston Martin.

C’est la Porsche n°79 du Weathertech Racing, pilotée par Julien Andlauer, qui mène pour une quinzaine de secondes devant l’Aston Martin Vantage GTE de Northwest AMR. La Porsche n°77 du Proton-Dempsey Racing suit avec un retard similaire, devant l’Aston Martin de TF Sport.

Rendez-vous juste après 3h00 du matin pour le résumé des quatre prochaines heures de course sur Nextgen-Auto.com, ou avant si les évènements en piste le justifient !