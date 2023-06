24H du Mans, H+7 : Ferrari garde le cap sous le déluge

Par Emmanuel Touzot 10 juin 2023 - 23:06





Le retour de la pluie a provoqué un chaos absolu sur la piste à hauteur de Maison Blanche. La voiture leader en catégorie GTE Am, la Ferrari de JMW Motorsport, a été une des premières à sortir.

On a également vu dans les graviers une Ferrari Hypercar, une Toyota GR010, la Porsche de Jota et d’autres GTE. Plus loin sur le circuit, un prototype de United Autosports est sorti de piste et a été percuté par la Prema n°9.

La Ferrari n°51 est restée en tête devant la Peugeot n°94, qui a de nouveau hérité de la deuxième position devant la Cadillac n°2 de Richard Westbrook. La première Toyota était quatrième devant la seconde Ferrari.

Les fautes se multipliaient entre le Tertre Rouge et la première Chicane, où la pluie était très intense, tandis que l’autre bout du circuit était encore sec, entre Mulsanne et Indianapolis. Il pleuvait moins à hauteur des virages Porsche.

La Porsche n°75 a été frappée par un problème mécanique, alors que Mathieu Jaminet était à son volant. Le Français s’est arrêté en bord de piste au Tertre Rouge, et le drapeau jaune a été déployé. Jaminet a pu redémarrer pour rentrer au stand au ralenti.

En tête, Alessandro Pier Guidi gardait toujours une minute d’avance sur la Peugeot 9X8 de Loïc Duval, qui creusait l’écart sur la Toyota n°7 de Kamui Kobayashi. La deuxième Ferrari pointait au quatrième rang devant la Cadillac n°2 de Westbrook.

En cette fin de septième heure, la Ferrari n°50 s’est arrêtée chausser des homes slicks, un choix osé compte tenu de l’eau qu’il y avait sur la piste à hauteur du début de circuit. En tête, l’écart repassait à moins d’une minute entre Pier Guidi et Duval, qui reprenait du temps à la Ferrari.

En LMP2, l’Inter Europol n°34 était toujours en tête avec Fabio Scherer à son volant. La United Autosports n°23 était également stabilisée en deuxième position avec Tom Blomqvist, tandis que Robert Kubica avait amené la WRT n°41 sur le podium provisoire.

La Porsche 911 n°56 et sa livrée caractéristique à dents de dinosaure sur la calandre pointait en tête de la catégorie GTE Am grâce à Matteo Cairoli, toujours devant les Iron Dames, Michelle Gatting étant deuxième. Davide Rigon pointait troisième pour AF Corse.

Alors que la septième heure arrivait à son terme, la Peugeot n°94 s’arrêtait à son tour pour chausser des slicks, tout comme d’autres prototypes, en l’occurrence la Cadillac n°2.

Le chaos du début de la septième heure