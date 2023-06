24H du Mans, H+6 : Ferrari sous contrôle, la pluie revient

Par Emmanuel Touzot 10 juin 2023 - 22:09





Après le rebondissement qu’a été la sortie de piste de la Porsche de Jota Sport, Ferrari avait hérité des deux premières places, mais les deux 499 P sont entrées aux stands presque immédiatement après pour changer de pneus et remettre de l’essence.

Les Porsche et les Toyota ont occupé successivement la tête de la course, mais les Ferrari ont récupéré leur dû lorsque tout le monde a effectué son arrêt. La Porsche n°5 était à l’arrêt sur la piste à cause d’un problème mécanique.

Cameron a pu la redémarrer et rejoindre son stand pour procéder à des vérifications afin de comprendre l’origine du problème. La Peugeot n°94, décalée en stratégie, pointait au troisième rang derrière les deux Ferrari, et devant la Cadillac n°2.

La pluie a fait son retour à 21h15 sur le circuit, mais de manière sporadique. Jose Maria Lopez est sorti de la piste heureusement sans conséquence à la première chicane, et il n’a perdu qu’une poignée de secondes.

La Porsche de Jota Sport est revenue en piste après seulement 20 minutes au stand pour réparer les dégâts consécutifs à la sortie de piste. C’était Will Stevens qui avait pris le volant, et la voiture pointait à 4 tours au classement général.

Le drapeau jaune a été déployé après la sortie de piste de Tom van Rompuy dans la voiture de DKR Engineering, qui avait connu des problèmes en début de course. Arnold Robin a également accidenté une Aston Marin de TF Sport, et il a failli percuter la Ferrari n°50, qui l’a échappé belle !

Les Ferrari dominaient largement en termes de rythme alors que la nuit tombait, et la n°51 a été la première à repasser par les stands, laissant la n°50 en tête. Retombée en septième position, elle remontait au fil des arrêts des autres Hypercar.

Toujours deuxième, la Peugeot n°94 se faisait une petite frayeur à la première chicane de la longue ligne droite, quand Loïc Duval ratait légèrement son freinage. Le Français est revenu en piste sans dégâts ni perte de temps trop importante.

Il accusait 20 secondes de retard sur la Ferrari de tête, mais il s’est arrêté aussi, comme la Ferrari n°50. Les deux Toyota ont hérité provisoirement de la tête de course avant de s’arrêter, non sans avoir effectué plusieurs tours rapides, et c’est la Porsche n°75 de Nick Tandy qui a pris la tête.

La Glickenhaus n°709 était au ralenti avant le Tertre Rouge à cause d’une roue visiblement cassée. Un long tour au ralenti attendait Nathanaël Berthon. La Porsche n°75 est rentrée au stand à 22h, laissant les deux Ferrari en tête.

En LMP2, Inter Europol avait hérité de la tête avec son prototype n°34, devant la United Autosports n°23 et la Jota, qui restait sur le podium provisoire. Victimes de problèmes divers, les Alpine pointaient loin dans le classement.

On retrouvait la Ferrari de JMW Motorsport en tête de la catégorie GTE Am, avec Giacomo Petrobelli à son volant. La Porsche d’Iron Dames, pilotée par Michelle Gatting, était deuxième devant une Ferrari AF Corse.

Et alors que la course entamait sa septième heure, la pluie faisait son retour ! Cette fois, les équipes Hypercar rentraient rapidement pour chausser des gommes pluie, tandis que la Jota LMP2 sortait de piste sous la pluie. La Toyota n°8 a dépassé la Peugeot n° 94.

Le classement après la 6e heure

La Ferrari échappe de peu à l’Aston Martin GTE