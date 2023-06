24H du Mans, H+5 : Accident pour la Jota de tête, Ferrari mène

Par Emmanuel Touzot 10 juin 2023 - 21:08





La course a enfin repris ses droits lors de cette cinquième heure, après une très longue neutralisation consécutive à l’averse qui s’est abattue sur Le Mans, et aux diverses sorties de piste qui ont émaillé ce moment. Des rails devaient être réparés sur le circuit et cela a pris plusieurs dizaines de minutes.

La bonne nouvelle était heureusement que Lilou Wadoux était indemne après son gros accident, et la course a repris après 20 heures, une fois la longue procédure de Safety Car effectuée en entier.

Les deux Toyota sont entrées aux stands pour chausser des gommes slicks, ce qu’avaient déjà fait les pilotes Ferrari avant que la voiture de sécurité ne s’efface. La Peugeot n°94 est restée en tête au départ, notamment à la faveur de la zone humide du circuit.

Mais la joie a été de courte durée puisque la Porsche de Jota a pris la tête dès le retour sur le sec. Les deux Ferrari, qui se livraient une lutte sans merci, ont également dépassé la 9X8, qui a finalement glissé au sixième rang avant de s’arrêter au stand pour remplacer ses gommes pluie par des pneus slicks.

Dane Cameron est sorti de piste aux virages Porsche avec sa 963 LMDh mais n’a pas touché le mur. Il a en revanche ramené un panneau sur la piste, et a coupé la route aux Ferrari. Son retour en piste était rapidement sous enquête.

La Porsche officielle n°6 a été victime d’une crevaison, et Kevin Estre a dû la ramener au stand, où un changement d’aileron arrière a été effectué. La Peugeot n°94 est ressortie du garage en septième position, devant les deux Toyota qui se battaient avec une Porsche.

En tête avec la Porsche de Jota, Yiffei Ye a rapidement pris le large. Plusieurs drapeaux jaunes ont été déployés pour des sorties de piste sans gravité du côté de la chicane Daytona.

Malheureusement, la joie de Jota a été de courte durée car Ye est sorti de piste aux virages Porsche, et il est allé percuter les pneus contre lesquels il a détruit la partie arrière de sa voiture, plus l’aile avant gauche. Il est forcément rentré au stand pour faire réparer la voiture.

FCY 🟡 The #38 Hertz Team JOTA hits the tyre wall at Porsche curves and loses the lead of the race. The car is currently back in the garage.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/FosWdI4zx3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2023

Cela a permis à la Ferrari n°51 de reprendre la tête de la course devant la n°50. Derrière, on trouvait la Porsche n°5 et la Porsche n°75, puis la Peugeot n°94. Les Toyota suivaient, la n°8 devant la n°7, et la Cadillac n°2 était huitième. La Glickenhaus n°709 et la Cadillac n°3 ont hérité d’une position de mieux, bouclant ainsi le top 10.

C’était la situation à la fin de cette cinquième heure, tandis qu’en LMP2, la WRT n°41 pilotée par Louis Delétraz menait devant la United Autosports n°23 et la Jota. La n°63 de Doriane Pin pointait en 19e position.

En GTE Am, la Ferrari AF Corse n°54 de Francesco Castellacci menait devant la Porsche n°911 de Proton Competition, dans laquelle se trouve notamment l’acteur Michael Fassbender. L’équipage 100 % féminin d’Iron Dames, avec Sarah Bovy au volant, était troisième de la catégorie.