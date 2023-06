24H du Mans, H+4 : Peugeot toujours en tête d’une course neutralisée

La quatrième heure des 24 Heures du Mans a vu les choses se calmer, mais seulement parce que la période de voiture de sécurité suite à la pluie et aux incidents de la fin de la 3e heure ont duré toute l’heure et est toujours en cours.

Le plus gros titre est bien le fait qye la Peugeot 9X8 #94 est en tête après les derniers arrêts au stand des Hypercars au début de l’heure. Les efforts de Gustavo Menezes pour gravir les échelons en pneus slicks sous la pluie ont porté leurs fruits, la marque française est un des premiers leaders improbables de cette course.

Alors que la #94 profitait à l’avant, ce n’était pas une bonne heure pour la voiture sœur. Passé en slicks sous safety car, en prévision du redémarrage, Jean-Eric Vergne sur la #93 part en tête-à-queue à Mulsanne et s’immobilise dans les graviers. Le Français a eu besoin d’une aide extérieure pour rejoindre la piste à l’approche de la 5e heure. Il a maintenant presque deux tours de retard et tombe à la 14e place en Hypercar après avoir perdu tant de temps à être extrait par un manitou.

A la fin de l’heure, la Peugeot #94 conserve donc la tête avec Menezes toujours au volant. La Porsche Penske #6 de Kevin Estre est deuxième, la Toyota #7 de Jose Maria Lopez troisième. La Toyota #8 et la Porsche #75 figuraient dans le top cinq.

En LMP2, c’est un doublé Alpine à l’approche de la 5e heure. La #35 de Memo Rojas devance la #36 de Julien Canal. La ORECA #23 d’United Autosports d’Oliver Jarvis est troisième.

En GTE, changement de leader puisqu’on a maintenant la Porsche #85 des filles de l’Iron Dames à l’avant. La Porsche "Rexy" Project 1 est deuxième et continue d’être l’un des meilleurs concurrents. La Porsche #911 de Proton Competition, avec Martin Rump désormais à bord à la place de Richard Lietz, est troisième. L’Aston Martin TF Sport en livrée Pescarolo est quatrième.

Un point pour la Camaro NASCAR du Hendrick Motorsports, 44e au classement général, derrière l’équipe GTE qui occupe la 10e place. Jenson Button est maintenant dans la voiture pour son premier relais en course.

La pluie a maintenant cessé, la piste sèche et la course devrait repartir vers 20h15.

Le classement après la 4e heure

Peugeot en tête :

La sortie de Vergne avec la Peugeot 93 :

Peugeot update : the #94 is in the lead but the #93 is stuck in the gravel.@peugeotsport | #LeMansCentenary pic.twitter.com/StDAsCFfoa

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023