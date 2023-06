24H du Mans, H+3 : Peugeot prend la tête sous la pluie !

C’est toujours la folie dans cette édition du centenaire au Mans, avec toujours autant d’incidents en piste mais surtout l’arrivée de la pluie pendant cette 3e heure de course avec une averse orageuse qui a déjà fait plusieurs victimes et provoqué la sortie de la safety car.

La Ferrari 499P #50 d’Antonio Fuoco mène à la barre des trois heures de courses mais les leaders ne cessent de changer selon les arrêts aux stands. La Peugeot #94 de Gustavo Menezes est remontée jusqu’à la deuxième place après avoir brillé sous la pluie et a même pris la tête juste après la barre des 3 heures courses. Personne n’aurait parié un centime dessus mais la pluie pourrait jouer en faveur de Peugeot.

Suivent l’autre Ferrari, la Toyota #7 et la Porsche #38 de JOTA. La Toyota #8 de Sébastien Buemi qui menait à la fin de la première heure a chuté en sixième position après son dernier arrêt au stand devant la Porsche #6 de Kevin Estre, victime d’une crevaison lente.

La Cadillac #3 est revenue en piste en perdant à peine l’équivalent d’un tour suite au crash subi par Bourdais en fin de 2e heure de course. Sous la pluie cependant, elle est parti en tête-à-queue lorsqu’un orage soudain s’est abattu sur la piste. La Glickenhaus #709 en a fait de même ainsi qu’une Porsche et une Ferrari en GTE.

En LMP2, la #48 a chuté à la 12e place, suite à un arrêt au stand très lent. C’est la JOTA #28 de Pietro Fittipaldi qui mène devant l’Alpine #36.

En GTE, coup dur pour la Corvette #33 qui était en pole position, rentrée dans le garage en raison de problèmes techniques, perdant un tour. La Ferrari #54 de Davide Rigon est en tête, devant Sarah Bovy dans la Porsche #85 d’Iron Dames et la Porsche #56 de Project 1 AO.

Le classement après la 3e heure

Vidéos des incidents :

🌧️ Torrential rain in some parts of the circuit. It's chaos out there ! 🫢#LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/GbPmUKQGwj

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023