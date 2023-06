24H du Mans, H+23 : Toyota dans le mur, Ferrari proche du rêve

Par Emmanuel Touzot 11 juin 2023 - 15:01





Au terme de la 22e heure, Toyota avait décidé de faire rouler Ryo Hirakawa pour le dernier relais, face à Antonio Giovinazzi. Une décision qui semblait étonnante alors que Sébastien Buemi est connu pour ses derniers relais performants.

Mais il semble que le Japonais n’avait pas assez de temps au volant sur l’ensemble de la course, et c’est donc lui qui a pris le volant de la GR010 n°8 pour le dernier relais. Une décision qui n’a pas tardé à s’avérer désastreuse pour Toyota.

En pneus encore frais, Hirakawa a freiné fort en revenant sur une LMP2 et a perdu le contrôle de son prototype à Arnage. La GR010 a filé vers le rail et l’a percuté avec sa proue puis avec l’arrière droit.

Le Japonais a peiné à la remettre en piste et a dû passer au garage. Il est ressorti avec près d’un tour de retard sur Giovinazzi, qui voyait l’horizon s’éclaircir en vue d’une victoire au volant de la Ferrari n°51.

Giovinazzi a ralenti le rythme par la suite, se stabilisant sur des chronos similaires à ceux de Hirakawa. Derrière, Cadillac occupait toujours les troisième et quatrième places avec la n°2 et la n°3. Porsche avait replacé la n°5 en cinquième position, à six tours toutefois.

Ferrari a remplacé Giovinazzi par Alessandro Pier Guidi dans la n°51 pour la dernière heure de course. Hirakawa s’était arrêté aussi et l’écart restait de 3’24 entre les deux voitures de tête.

Pascal Vasselon, qui gère l’aspect technique programme, notait qu’il restait encore plus d’une heure de course et que tout était possible. mais du côté de Ferrari, la prudence était évidemment de mise pour ne pas prendre de risque.

En LMP2, la situation était stable avec le trio Inter Europol, WRT et Duqueine en tête. En GTE Am, Corvette menait toujours avec plus de 1mn30 d’avance, cette fois devant l’Aston Martin d’ORT by TF, qui devançait la Porsche d’Iron Dames.

Le classement après la 23e heure

L’accident de la Toyota GR010 n°8