24H du Mans, H+22 : Le sprint final débute entre Ferrari et Toyota

Par Emmanuel Touzot 11 juin 2023 - 14:11





Après divers problèmes pour Ferrari et Toyota, la n°51 et la n°8 pilotées respectivement par James Calado et Brendon Hartley n’étaient séparées que de deux secondes au début de la 21e heure, et cela s’est poursuivi pendant plusieurs minutes.

Il a fallu des dépassements de retardataires pour créer un petit écart entre les deux voitures de tête, Calado prenant un matelas de 5 secondes sur la GR010 du Néo-Zélandais.

La Cadillac n°2 en troisième position était désormais reléguée à un tour, tandis que la n°3 pointait encore plus loin. Les positions étaient figées derrière le duo de tête, avec Peugeot en cinquième position et Ferrari sixième.

L’écart entre les deux voitures de tête s’est stabilisé à un peu moins de six secondes. Hartley a été averti pour avoir dépassé un retardataire en dehors des limites de piste.

Chez Peugeot, la n°93 est revenue au stand pour une intervention mécanique, mais celle-ci n’a heureusement duré que quelques dizaines de secondes, et la 9X8 a repris la piste en gardant sa cinquième position au général.

En LMP2, le prototype d’Inter Europol de tête a reçu un Drive Through pour avoir lui aussi dépassé hors des limites de piste. Avec ses 50 secondes secondes d’avance, il n’était pas encore menacé, mais son matelas diminuait fortement.

La Toyota n°8 s’est arrêtée pour changer de pneus et faire le plein, dans le but de se lancer dans un long relais avec Hartley à son volant. Ferrari a également fait un arrêt mais n’a pas changé de pneus.

Les choses se sont compliquées pour Peugeot. La n°94 est rentrée au garage avec un problème tandis que la 93 est repassée par son stand pour un arrêt. Malheureusement, après une manipulation sur le capot avant, celui-ci s’est détaché en ligne droite, obligeant le prototype à repasser par son stand.

La NASCAR du Garage 56 était immobilisée au stand avec un problème de boîte de vitesses obligeant un changement de celle-ci. La Chevrolet Camaro avait disputé plus de 250 tours avant ce problème.

La Peugeot n°93 est rentrée de nouveau au garage, alors qu’elle possédait 2 tours d’avance sur la Ferrari n°50. Jean-Marc Finot a révélé qu’il s’agissait d’un problème hydraulique sur la n°93.

L’écart en tête se réduisait quelque peu, toujours à l’avantage de la Ferrari n°51 face à la Toyota n°8. Hartley faisait un relais très rapide avant de certainement laisser la place à Sébastien Buemi pour le dernier relais, alors que Toyota avait encore une chance de victoire.

Finalement, c’est Ryo Hirakawa qui a pris le volant de la GR010 à deux heures de l’arrivée, pour affronter Antonio Giovinazzi sur la 499 P au numéro 51. C’était entre ces deux hommes là que le sprint final se dessinait.

En LMP2, Inter Europol menait toujours avec un tour d’avance sur WRT et Duqueine. En GTE Am, la Corvette avait également pris plus d’une minute d’avance sur Iron Dames, et dans ces deux catégories, sauf problème, le classement semblait figé.