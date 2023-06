Par Emmanuel Touzot 11 juin 2023 - 12:04





La Ferrari n°51 a commencé la 19e heure de course en tête, semblant maîtriser la course avec une bonne minute d’avance sur la Toyota n°8. Mais lors de la phase d’arrêts aux stands qui a eu lieu dans cette 19e heure, le scénario a encore basculé.

Alessandro Pier Guidi a mis une minute à repartir de son stand après un problème qui a visiblement nécessité un reset sur la 499 P, et la Toyota qui s’était arrêtée en même temps a pu repartir en tête après un arrêt plus rapide d’une minute.

Une Slow Zone était déployée sur le circuit consécutivement à un nouvel accident pour la Porsche 963 n°38 de Jota Sport. Après le crash de Yiffei Ye hier, c’était Antonio Felix da Costa qui venait de mettre le prototype LMDh dans le mur.

Après plusieurs tours à chasser la Toyota de tête, Pier Guidi s’est rapproché de la GR010 et a porté son estocade pour reprendre les commandes avant la fin de la 19e heure. Il a rapidement creusé un écart sur Sébastien Buemi, qui semblait se préoccuper davantage de la stratégie.

Avec 5 minutes de moins passées au stand dans la course, la Toyota pouvait clairement tenter un coup stratégique. En performance pure, la Ferrari a rapidement pris une poignée de secondes de marge pour pointer avec 8 secondes d’avance.

Les deux voitures se sont de nouveau arrêtées ensemble, et si Pier Guidi est resté au volant de la n°51, c’est Brendon Hartley qui a pris le relais de Buemi dans la GR010. A la sortie des stands, la Ferrari s’est rapidement envolée devant la Toyota, pour augmenter son avance jusqu’à 20 secondes.

Une Slow Zone a été provoquée par un accident pour Michael Fassbender dans les virages Porsche. L’acteur devenu pilote a pu ramener sa voiture au garage avec de gros dégâts à l’arrière droit.

Peu avant la fin de cette 20e heure, Hartley a de nouveau ramené la Toyota au stand. L’objectif pour le constructeur japonais était de profiter de la Slow Zone pour limiter la perte de temps et pouvoir faire un gros relais une fois la course relancée, alors que la Ferrari devrait encore s’arrêter plus tard.

La Toyota est ressortie avec 1’12 de retard. La Cadillac n°3 est également repassée par son stand, alors qu’elle était toujours isolée en quatrième position. La Peugeot n°93 était elle aussi isolée en cinquième position.

La Ferrari a copié la stratégie de la GR010 et s’est arrêtée. James Calado a pris le relais de Pier Guidi dans le cockpit, et cela a permis à Hartley de revenir à moins de 5 secondes de la 499 P du Britannique. Et Hartley est même revenu à 1"5 au moment où se terminait la 20e heure.

La Cadillac d’Action Express était bloquée dans les graviers à la première chicane après une sortie de piste de Jack Aikten. Une Slow Zone allait certainement être déployée pour l’évacuer.

En LMP2, Fabio Scherer menait toujours dans l’Inter Europol n°34, nettement en tête, devant la WRT n°41 de Louis Delétraz, tandis que Neel Jani plaçait toujours la Duqueine Team n°30 sur le podium de la catégorie.

En GTE Am, les Iron Dames menaient toujours et continuaient de lutter contre l’Aston Martin d’ORT by TF et la Corvette, revenue de loin après un problème en début de course.

Le classement après la 20e heure

Ferrari perd une minute aux stands !

Leader change ! 😱

The @FerrariHypercar #51 refused to start to leave the pit lane and Sébastien Buemi took the opportunity to glide past in the Toyota #8 @TGR_WEC .#LeMansCentenary pic.twitter.com/wDicSIjxax — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

La Toyota GR010 ne résiste pas à la Ferrari

Lead change ! @FerrariHypercar now in P1️⃣

Pier Guidi just gets ahead of Buemi's #8 Toyota. What a fight ! 👊#LeMansCentenary pic.twitter.com/8Wqlec94Ys — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

