24H du Mans, H+2 : Cadillac prend la tête après de nombreux incidents

Par Franck Drui 10 juin 2023 - 18:10





Earl Bamber a hérité de la tête avec sa Cadillac # 2 après une 2e heure de course qui a vu de multiples incidents à travers le peloton.

Nicklas Nielsen dans la Ferrari 499P #50 menait devant Sebastian Bourdais dans la Cadillac. Tous deux s’étaient arrêtés au stand lors de la première heure et avaient devancé le leader d’origine Sébastien Buemi dans la Toyota GR010 #8, qui s’était retrouvé à 15 secondes de Nielsen.

Cependant tout a changé en raison de plusieurs incidents. Le premier est venu la #14 du Nielsen Racing en LMP2 de Rodrigo Sales avec un accident au virage 1, provoquant une slow zone (vidéo ci-dessous). Nielsen et Bourdais se sont ensuite arrêtés en tête et quelques instants plus tard, la LMP2 #13 de Ricky Taylor a eu un grave incident au début de la ligne droite de Mulsanne alors qu’elle tentait de se frayer un chemin dans le trafic. Deux zones lentes ont été utilisées et les deux Toyota de Buemi et Mike Conway ont choisi de s’arrêter, laissant la tête à la Ferrari 499P #51 de James Calado.

Peu de temps après, Calado s’est arrêté pour donner à Earl Bamber et Cadillac la tête au Mans ! Cependant, la joie de l’équipe Cadillac a été de courte durée car la voiture de Sebastian Bourdais a été poussée lors d’un incident avec Ulysse De Pauw dans la Ferrari 488 GTE Evo #21 et l’Aston Martin #55 GMB de Gustav Birch à Dunlop. De Pauw a endommagé l’arrière de la Cadillac, obligeant la Cadillac #3 à rentrer dans le garage pour des réparations. Trois minutes plus tard, Scott Dixon est ressorti avec cette voiture et se retrouve désormais 14e en Hypercar.

Deuxième derrière Bamber dans la Cadillac, on retrouve Michael Christensen, qui est à environ cinq secondes de la tête dans la Porsche 963 5. Le troisième est Felipe Nasr dans la Porsche #75. Buemi est 4e dans la Toyota #8 et le top cinq en Hypercar est complété par l’équipe Jota avec Antonio Felix Da Costa.

Robert Kubica mène en LMP2 dans l’Oreca 07-Gibson #41 du Team WRT, sept secondes et demie devant Charles Milesi dans l’Alpine #36. La troisième place de la catégorie LMP2 est occupée par la Jota #28 de Pietro Fittipaldi.

C’est un triplé Porsche en GTE, la #56 de Matteo Cairoli devant la #86 de Benjamin Barker et Rahel Frey dans la #85 des Iron Dames.

