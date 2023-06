24H du Mans, H+18 : Ferrari monte le rythme, Toyota et Cadillac toujours dans le match

Par Franck Drui 11 juin 2023 - 10:02





À six heures de la fin des 24 Heures du Mans 2023, la bataille entre Ferrari et Toyota pour la tête du général se poursuit et elle est féroce ! Les choses sont toutefois bien plus calmes niveau incidents en piste.

A la fin de 17e heure, relativement calme et toujours sur le sec, l’écart est de 28 secondes, la 499P n°51, désormais pilotée par Antonio Giovanazzi après un court relais de James Calado. Pendant l’heure, la Toyota n°8 a un peu réduit l’écart, Ryo Hirakawa le ramenant à 19 secondes tandis que Calado a lutté contre des problèmes de dégradation des pneus arrières. Depuis que Buemi est remonté à bord, l’écart s’est à nouveau creusé et, à la fin de la 18e heure, il est d’une minute !

Troisième et toujours à l’affût, prête à profiter de toutes les erreurs, la Cadillac n°2, avec Richard Westbrook est à trois minutes de retard, toujours dans le même tour au cas où un safety car interviendrait, elle aurait toutes ses chances puisque son rythme reste similaire aux deux leaders bien qu’un peu inférieur sur la 18e heure.

La Cadillac n°3 est quatrième et la pression derrière Sébastien Bourdais a absorbée dans l’heure précédente a disparu. En effet, comme nous le rapportions, à l’entame de la dix-septième heure, Kevin Estre, à la poursuite de la n°3, a fini par sortir dans le gravier et a perdu plusieurs tours à cause du fond plat endommagé à changer.

Cela a promu la Peugeot n°93 dans le top cinq, toujours à 3 tours. La Glickenhaus n°708 était sixième, mais Olivier Pla s’est fait remarquer par une sortie dans les barrières à Indianapolis. Le temps de réparer lui a fait perdre 3 places au profit de la Porsche n°5 et la Ferrari n°50. La Glickenhaus n°709 a fait la même erreur au même endroit mais sans toucher les rails ! Elle passe derrière la voiture soeur. La Peugeot n°94 qui jouait la victoire jusqu’au milieu de la nuit est 10e, à 10 tours maintenant.

En LMP2, la bataille titanesque entre les ORECA n°41 du WRT et n°34 d’Inter Europol a continué pendant la 17e heure. Robert Kubica a réussi à passer à la première chicane mais la voiture est depuis retombée à la deuxième place après un changement de pilotes. A la fin de la 18e heure, la n°34 devance d’une quarantaine de secondes la n°41. La n°30 de Duqueine est sur le podium provisoire, dans le même tour que les deux premiers. En cas de safety car, tout est possible !

En GTE Am, la course est aussi très serrée avec les cinq premiers en 20 secondes à la fin de la 17e heure ! La grande histoire continue d’être le retour de Corvette vers l’avant. La C8.R est même remontée deuxième, Nicky Catsburg ayant gagné beaucoup de temps tout au long de la matinée. Les Iron Dames se sont portées en tête, avec toujours une minute d’avance sur la Corvette.

L’Aston Martin n°25 a un gros rythme et monte sur le podium provisoire devant la Ferrari n°56 et, à la fin de la 18e heure, à la faveur des arrêts, c’est bien l’Aston qui pointe en tête. Mais les positions changent régulièrement selon les arrêts aux stands dans cette catégorie et la victoire reste à portée de 4 ou 5 équipes, surtout si un safety car s’en mêle. Impressionnante bagarre !

A noter que la NASCAR pointe à la 28e place, tout roule pour elle et cette auto du Garage 56 est devant toutes les GTE Am dorénavant.

Le classement après la 18e heure

La bagarre en LMP2 :

Les Iron Dames en tête :