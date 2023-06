24H du Mans, H+16 : Ferrari de nouveau devant Toyota !

Par Franck Drui 11 juin 2023 - 08:10





La 15e heure a été pleine d’action dans les trois catégories à l’approche de la distance des deux tiers des 24 Heures du Mans.

En Hypercar, les trois premiers restent les principaux prétendants, la Toyota n°8 qui était en tête se faisant lentement rattraper par la Ferrari n°51 AF Corse d’Alessandro Pier Guidi.

L’Italien a réduit l’écart à 10 secondes avec Ryo Hirakawa devant, réduisant de 28 secondes l’avance de la n°8 au cours de la 15e heures. Une bataille pour la tête du classement général toujours âpre, dans laquelle il ne faut pas exclure Earl Bamber, qui est actuellement dans la Cadillac n°2, avec deux minutes et demie de retard après la fin de la 15e heure.

Mais à la fin de la 16e heure, c’est bien James Calado qui mène Le Mans pour Ferrari, avec la Toyota de Ryo Hirakawa à seulement 13 secondes de retard.

Le rapide travail d’arrêt au stand de Ferrari lui a permis de prendre les devants, Toyota devant changer le nez de la GR010 Hybrid n°8, car la voiture a heurté un débris, selon l’équipe, plus tôt dans le relais. Toyota a confirmé que les dommages qui en ont résulté, ainsi qu’une crevaison lente à l’arrière droit, étaient la raison pour laquelle Pier Guidi a pu rattraper le pilote japonais.

En troisième position se trouve toujours la Cadillac n°2 d’Alex Lynn, qui a récemment remplacé Earl Bamber au volant de la voiture. Lynn a encore plus de 2 minutes de retard sur Calado, mais il est toujours dans le tour de tête.

La première voiture qui n’est pas dans le tour de tête est Sébastien Bourdais dans la Cadillac n°3, à deux minutes de retard sur Lynn. En cinquième position se trouve Kevin Estre dans la Porsche 963 n°6. Le Français s’est fait une chaleur au moment où il restait 8h de course, alors qu’il attaque fort pour remonter sur la Cadillac. Un passage dans un bac à graviers lui a coûté plusieurs dizaines de secondes mais le fond plat semble endommagé et Estre doit aller réparer aux stands.

La Peugeot n°93 de Mikkel Jensen en sixième position au bout de la 16e heure, à deux tours de Calado, va profiter de cet arrêt de la Porsche n°6.

En LMP2, il y avait beaucoup plus à signaler. Le gros titre était pour Ben Barnicoat dans la LMP2 d’AF Corse, qui a commis une erreur coûteuse dans les virages Porsche, le pilote de 26 ans tapant sur un vibreur, l’envoyant voler hors du circuit et dans les barrières. C’était un abandon sur-le-champ avec de lourds dégâts sur le côté gauche.

Quelques tours plus tard, la bataille pour la tête a commencé. Blessé à la cheville, Fabio Scherer a réussi à rattraper et à dépasser la ORECA WRT n°41 de Robert Kubica pour prendre la tête dans la 15e heure. Il la conserve au bout de la 16e avec 7 secondes d’avance sur Kubica. Rene Binder est troisième de la catégorie, sur l’Oreca 07-Gibson #30 de Duqueine.

En GTE Am, la Ferrari 488 GTE Evo n°57 de Kessel racing continue de conforter son avance, qui est désormais de 1 minute et 42 secondes avec Takeshi Kimura au volant, sur la Ferrari n°54 AF Corse de Davide Rigon à la fin de la 15e heure. Kimura conserve la tête dans la 16e heure avec 3 minutes d’avance sur Michelle Gatting dans la Ferrari 488 GTE Evo n°85 des Iron Dames, tandis que la Porsche 911 RSR-19 "Rexy" Project 1 AO n°56 est troisième, avec Matteo Cairoli au volant.

Plus loin, la remontée de Corvette Racing se poursuit. L’équipe américaine a remué ciel et terre pour regagner les deux tours perdus sur une panne d’amortisseur avant en début de course. Maintenant de retour dans le tour de tête, et avec beaucoup de temps restant, Nico Varrone est à bord et à trois minutes de la tête à la fin de la 15e heure. Avec Nicky Catsbug ensuite, l’écart descend même à moins d’une minute à la fin de la 16e heure ! Le retour pour la victoire ?

Le classement après la 16e heure

Ferrari passe devant Toyota dans les stands :