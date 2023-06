24H du Mans, H+14 : Toyota prend la tête d’un trio serré

Par Franck Drui 11 juin 2023 - 06:10





La nuit des 24h du Mans 2023 se poursuit et fait d’autres victimes... Un accident pour la ORECA 07 n°47 de Cool Racing a interrompu une 13e heure de course par ailleurs calme aux 24 Heures du Mans. Reshad De Gerus était troisième en LMP2 lorsqu’il est sorti à l’entrée des virages Porsche, tapant l’avant de la voiture contre la barrière des pneus avant de se retourner pour faire encore plus de dégâts à l’arrière.

Hormis le retrait de De Gerus, ce fut une 13e heure sans incident alors que la bataille en Hypercar s’installait avec la Toyota GR010 n°8 de Brendon Hartley aux commandes de la course après que Toyota ait entamé son deuxième relais avec son jeu de pneus actuel. La Cadillac n°2 est passée en tête mais redescend à la troisième place une fois son arrêt au stand terminé.

La Ferrari n°51 499P a changé de Michelin et de pilote, avec Antonio Giovinazzi désormais au volant après le dernier arrêt et en troisième position, mais sera promu deuxième une fois que la Cadillac n°2 aura terminé son arrêt.

Le lever du soleil est à l’horizon aux 24 Heures du Mans alors qu’une 14e heure tranquille de course s’est écoulée. C’est toujours le GR010 n°8 de Toyota de Brendon Hartley qui mène une course à trois pour la victoire au classement général entre Toyota, la n°51 499P de Ferrari et la Cadillac n°2.

En LMP2, la ORECA n°34 de la Compétition Inter Europol est remontée en tête de la catégorie après avoir rétrogradé cinquième à la fin de la 12e heure. Comme toujours, la catégorie LMP2 reste remarquablement proche et difficile à prévoir à ce stade de la course. C’est l’ORECA n°41 du Team WRT, pilotée par Louis Deletraz, qui prend la tête à la fin de la 14e heure.

A noter que Fabio Scherer dans cette n°34 terminera le reste de l’épreuve avec une blessure au pied gauche après avoir vu son pied écrasé par la Corvette n°33 C8.R plus tôt dans la nuit. Scherer a été vu boitant vers la voiture lors du dernier arrêt au stand, ne mettant aucun poids sur ce pied.

Comme l’heure précédente, la Porsche 911 RSR n°85 Iron Dames de Sarah Bovy contrôlait la tête du GTE Am mais s’arrêtait juste avant le début de l’heure. Cela signifiait que la Ferrari 488 n°57 du Kessel Racing héritait de la tête de la catégorie dans la 13e heure. Cela n’a pas changé lors de la 14e heure et c’est la Ferrari 488 AF Corse n°54 qui pointe à la 3e place.

Enfin, du côté de la NASCAR du Hendrick Motorsports, tout se déroule toujours bien et ils n’ont rencontré aucun problème dans l’obscurité. La voiture est actuellement 29e au général et serait troisième en GTE Am.

Le classement après la 14e heure

L’accident de la LMP2 n°47 :