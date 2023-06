24H du Mans, H+12 : Ferrari en tête, Peugeot dans le mur

Par Emmanuel Touzot 11 juin 2023 - 04:05





Après une dixième heure marquée par des problèmes pour Ferrari et un pari stratégique de Peugeot, les 24 Heures du Mans ont continué à délivrer un beau spectacle au cœur de la nuit.

La Ferrari n°50 a repris la piste après six tours au garage, la fuite ayant visiblement été identifiée et réparée du côté du constructeur italien. Nico Müller a gardé la tête pendant quelques boucles, mais la Toyota n°8, qui s’était arrêtée, est revenue sur la 9X8.

Sébastien Buemi s’est défait de Müller, tandis que la Ferrari n°51 était également dans le sillage de la Peugeot. Mais le trio de tête est resté dans cet ordre pendant plusieurs minutes, la Toyota creusant un petit écart.

La Cadillac n°2 était à 6 secondes de la Ferrari, tandis que Sébastien Bourdais était le plus rapide en piste et, s’étant dédoublé, était candidat à un retour dans le train de tête en cas de voiture de sécurité.

Malheureusement, le Français a été victime d’un contact et a perdu une place au profit de la Porsche n°6 de Kevin Estre. Il est repassé au stand rapidement, et a laissé sa place au volant à Scott Dixon.

Entre temps, la Ferrari n°51 avait dépassé la Peugeot 9X8 n°94 pour la deuxième place. Mais la Ferrari de Calado et la Toyota de Buemi sont repassées au stand. Ce dernier est ressorti troisième, juste devant la Ferrari.

La Peugeot a donc récupéré la tête de la course, Müller tentant toujours un très long relais pour essayer de s’arrêter si la pluie arrive. La Cadillac n°2 pointait désormais au deuxième rang, à la faveur des arrêts.

La Peugeot n°94 et la Cadillac n°2 se sont arrêtées simultanément. Cadillac n’a pas changé les pneus d’Alex Lynn. Peugeot a changé les gommes de la n°94, dans laquelle Müller a laissé la place à Gustavo Menezes.

Une Slow Zone a été déployée à la première chicane après la sortie de piste de Jan Magnussen dans le prototype LMP2 d’Inter Europol n°32, qui était déjà sorti de piste en début de course. Un destin contrasté de celui du n°34 de l’équipe, qui menait toujours.

La Porsche 963 LMDh de Jota Sport était de retour au garage avec un problème mécanique, qui la faisait de nouveau dégringoler au classement. La Ferrari n°50, qui se battait au milieu du peloton LMP2 après son problème technique, s’est arrêtée.

Devant, Buemi menait de 2"3 devant Calado, et 18 secondes devant Menezes, qui occupait toujours un place sur le podium avec Peugeot. Cadillac et Porsche complétaient un top 5 composé de 5 marques différentes en ce début de 12e heure !

Un Gustavo Menezes dégoûté a allumé la radio pour demander à son équipe s’ils voulaient qu’il enlève le nez fortement endommagé de sa Peugeot 9X8 avant de retourner aux stands : en effet il venait de taper à la première chicane.

"Je suis vraiment désolé", a déclaré l’Américain alors que le peloton passait à côté de lui. Peugeot rejoint ainsi Ferrari, Porsche et Toyota en tant que constructeur à rencontrer des problèmes sous le couvert de l’obscurité. L’accident de Menezes a propulsé Alex Lynn et Cadillac à la troisième place, rejoignant la Toyota n°8 GR010 et la Ferrari n°51 499P en tête du peloton du Mans avec près de la moitié de la course terminée.

La fin de la 12e heure a été plus calme, avec la Ferrari n°51 de Calado qui a repris la tête devant la Toyota de Buemi, qui était à 3 secondes. La Cadillac n°2 suivait en quatrième place devant la Porsche n°6 qui était à un tour. La Cadillac n°3 suivait devant la Peugeot n°93, tandis que la 94 avait repris la piste avec 9 tours de retard.

En LMP2, le prototype n°30 de Duqueine Team était en tête avec Neel Jani à son volant, devant la WRT n°41 de Louis Delétraz et l’Inter Europol n°34 qui menait précédemment.

Du côté des GTE Am, la Project 1 était toujours en tête à la fin de ce premier tour d’horloge, devant AF Corse, une des Ferrari de Kessel Racing et la Porsche d’Iron Dames. A noter que la n°77 du Dempsey-Proton Racing, percutée par une LMP2 en début de course, a abandonné.

Le classement après la 12e heure

L’accident de la Peugeot 9X8 n°94

La Ferrari n°50 a repris la piste après 6 tours au garage

La petite sortie de piste de Sébastien Bourdais