24H du Mans, H+10 : Peugeot reste en tête, une Ferrari au garage

Par Emmanuel Touzot 11 juin 2023 - 02:04





La fin de la huitième heure de course avait été folle au Mans, avec une sortie de piste pour une Ferrari et un accident entre quatre voitures à cause d’une GTE, dont la Toyota n°7 qui a dû abandonner.

Pour pouvoir l’évacuer, puisqu’elle était coincée dans la ligne droite des Hunaudières, la voiture de sécurité a été déployée. Une mauvaise nouvelle pour la Peugeot de tête, qui voyait sa belle avance annihilée.

Elle menait toujours devant la Ferrari n°50, la Cadillac n°2, la Ferrari n°51 et la Toyota n°8. La Porsche n°5 était sixième devant la Cadillac n°3, la Porsche n°6 et la Peugeot n°93. Avec l’abandon de la Toyota n°7, la première des deux Glickenhaus rentrait dans le top 10 malgré ses trois tours de retard sur les leaders.

La procédure de voiture de sécurité a duré plus d’une heure, mais au moment de relancer la course, alors que l’ordre était rétabli entre les trois catégories, le prototype LMP2 d’AF Corse, piloté par Ben Barnicoat, était au ralenti dans les Hunaudières.

A la relance, Toyota a repris la tête de la course aux dépens de Peugeot, tandis que les deux Ferrari perdaient immédiatement du temps. La n°50 de Fuoco était troisième et bloquait celle de Pier Guidi, qui s’agaçait à la radio.

Une Slow Zone était déployée pour la sortie de piste de Pietro Fittipaldi, dans la Jota n°28 en LMP2. La course continuait hors de cette zone, et la Peugeot tenait étonnamment bien le rythme de la Ferrari.

En revanche, les Ferrari pointaient à près de 10 secondes du leader, et ne creusaient pas l’avance sur la Cadillac n°2, dernière voiture dans le tour du leader. La Cadillac n°3 pilotée par Sébastien Bourdais était sixième et s’est dédoublée au départ pour tenter de remonter.

La Porsche n°5 est ensuite rentrée dans le stand à cause d’un problème sur le système d’hybridation. La Toyota n°8 a un peu creusé l’écart sur la Peugeot, à raison de 5 secondes sur la Peugeot.

Mais le Full Course Yellow (équivalent de la VSC en F1) a été déployé après la sortie de Daniil Kvyat aux virages Porsche ! Le prototype Prema n°63, dans lequel court malheureusement Doriane Pin, était fortement endommagé et ne semblait pas en mesure de repartir.

La Toyota de tête est rentrée au stand pendant le Full Course Yellow, au moment où Kvyat posait le pied à terre. Peugeot a laissé la n°94 en piste malgré l’inquiétude de Müller pour ses pneus, prédisant l’arrivée de la pluie dans moins de 30 minutes !

Et il était convenu que cette édition ne serait pas de tout repos puisque Ferrari a été touchée à son tour par un problème ! La n°50 est rentrée au stand avec Fuoco à son volant, les mécaniciens cherchant une fuite sur le prototype.

La Ferrari n°51 a dépassé la Peugeot à la relance pour prendre la tête, mais elle s’est arrêtée peu après pour un changement de pilote. James Calado a remplacé Pier Guidi, et Peugeot a repris la tête.

La Peugeot n°94 menait donc devant la Cadillac n°2 et la Toyota n°8, tandis que la Ferrari n°51, après un "full service", était ressortie quatrième. Cinquième, Sébastien Bourdais était à un tour des leaders.

En LMP2, l’Inter Europol n°34 menait toujours avec Jakub Smiechowski, alors qu’une phase d’arrêts au stand était en cours pour la catégorie. WRT et Cool Racing se battaient pour les places sur le podium.

Du côté des GTE Am, le trio de tête était toujours composé de Project 1 - AO et de sa Porsche 911 à livrée dinosaure, devant une Ferrari d’AF Corse et la Porsche des Iron Dames.

Le classement après la 10e heure

L’accident de Daniil Kvyat dans la Prema n°63

La Toyota n°7 quitte officiellement la course