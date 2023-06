24H du Mans, H+1 : Les Toyota devancent de peu Ferrari

Par Franck Drui 10 juin 2023 - 17:10





Toyota mène après une heure passée aux 24 Heures du Mans, avec Sébastien Buemi en tête dans la Toyota GR010 Hybrid #8 de son coéquipier Mike Conway de 5,5 secondes.

Les Ferrari étaient toutes les deux légèrement derrière Conway, avec Nicklas Nielsen dans la Ferrari 499P #50, que le Danois a lancé en pole, devant son coéquipier James Calado dans la Ferrari #51. Cependant, Nielsen s’est arrêté avant la fin de la première heure, promouvant Calado à la troisième place.

Alors que le départ lui-même était propre, une voiture de sécurité a été déployée au premier tour, alors que Jack Aitken s’est crashé lourdement à la première chicane après un survirage à la réaccélération dans la Cadillac #311 d’Action Express. Aitken a pu rentrer aux stands pour faire réparer la voiture et elle y est toujours à la fin de la 1ère heure.

La nouvelle procédure de la voiture de sécurité a été utilisée au Mans pour la première fois, très longue : les GTE et Hypercar passent les LMP2, les Hypercar passent les GTE, puis enfin les LMP2 passent les GTE. Après 40 minutes, la course est repassée au vert. Conway a dépassé Nielsen au redémarrage alors que la Toyota était en pneus tendres, mais une fois que Nielsen a fait monter son composé de pneus plus dur à température, il a repris la position, mais s’est ensuite arrêté aux stands.

Les Porsche 963 de Felipe Nasr, dans la #75, Laurens Vanthoor dans la #6, et Michael Christensen dans la #7, sont quatrième, cinquième et sixième, avec Earl Bamber dans la Cadillac #2 septième et les deux Peugeot huitième et neuvième.

Paul Loup Chatin mène en LMP2 avec l’Oreca 07-Gibson #48 d’IDEC Sport. Le deuxième est Robert Kubica de l’équipe WRT Oreca 07-Gibson # 41, avec Pietro Fittipaldi dans l’Oreca 07-Gibson #28 de JOTA en troisième place.

Davide Rigon mène le GTE, au volant de la Ferrari 4898 GTE Evo #54 d’AF Corse. Ben Keating a pris le départ avec la Corvette C8.R #33 depuis la pole, mais s’est arrêté pendant la voiture de sécurité avec d’autres GTE. Cela a promu Rigon et ceux directement derrière lui. Matteo Cairoli est deuxième de sa catégorie dans la Porsche 911 RSR-19 #56, avec Alessio Picariello troisième dans la Porsche 911 RSR-19 #60. Il n’y a qu’une seconde qui sépare les trois équipages !