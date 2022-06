24h du Mans, H+1 : La Toyota n°7 prend la tête devant la n°8

Par Paul Gombeaud 11 juin 2022 - 17:06





Après une heure disputée dans ces 24h du Mans 2022, la Toyota n°7 a profité de la première salve de ravitaillements pour prendre la tête juste devant la n°8 dans la catégorie Hypercar, mais l’écart reste très serré entre les deux prototypes japonais.

La Glickenhaus n°708 complète le podium provisoire devant la n°709, l’Alpine occupant la cinquième position. Les écarts sont encore relativement faibles, l’Alpine affichant un retard de 30 secondes sur la Toyota n°7.

La Jota n°38 a pris le meilleur sur la Prema n°9 et occupe la tête de la catégorie LMP2 après une heure de course. La Penske n°5 est en lutte avec la Jota n°28 et la WRT n°32 pour la troisième place.

Coup dur pour les vainqueurs sortant de la WRT n°31, qui ont reçu un Stop and Go d’une minute après avoir été jugés coupables d’un contact au départ de la course. Il leur sera difficile de jouer la victoire désormais, même s’il reste bien sûr encore beaucoup de temps pour remonter.

Pas de changement en GTE Pro, où Corvette occupe toujours les deux premières positions de la course avec la n°64 puis la n°63 devant les deux Porsche. Les Ferrari sont un peu décrochées.

En GTE Am, on retrouve désormais quatre Porsche aux quatre premières places. La n°99 du Hardpoint Motorsport mène devant la n°46 du Team Project 1 et la n°99 du Weathertech Racing.

Rendez-vous juste après 20h00 pour le résumé des trois prochaines heures de course sur Nextgen-Auto.com ou avant si les évènements en piste le justifient.