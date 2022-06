24h du Mans, Départ : Bon envol des Toyota, les Glickenhaus devant l’Alpine

Par Paul Gombeaud 11 juin 2022 - 16:14





La 90e édition des 24h du Mans a débuté aujourd’hui à 16h00 sur le Circuit de la Sarthe sous un beau soleil, et elle se terminera bien entendu demain à la même heure !

Ce sont les Toyota qui s’élançaient en première ligne du général et de la catégorie Hypercar, la n°8 ayant obtenu la pole position grâce à Brandon Hartley. L’Alpine partageait la deuxième ligne avec la Glickenhaus n°709, la n°708 fermant la marche dans cette catégorie.

En LMP2, c’est l’équipage de la WRT n°31 vainqueur l’année dernière qui s’élançait de la pole, devant la n°22 de l’équipe United Autosport USA et la Jota n°38.

Les deux Corvette occupaient la première ligne en GTE Pro, la n°64 devant la n°63, tandis que les Porsche n°91 et n°92 s’élançaient depuis la deuxième ligne devant les trois Ferrari.

Enfin, en GTE Am, c’est la Ferrari de l’équipe AF Corse N°61 qui était en pole. Suivaient la Kessel Racing N°57 et et la Porsche n°77 de l’équipe Dempsey-Proton Racing.

Départ

Les Toyota s’élancent très bien en Hypercar, et la n°8 conserve la tête devant la n°7 au premier virage ! Derrière, l’Alpine se fait passer par les deux Glickenhaus et par une LMP2 !

Ce fut bien plus mouvementé en LMP2, où plusieurs voitures sont sorties de la piste ! C’est la Prema Orlen n°9 de Robert Kubica qui a profité de l’agitation pour prendre la tête ! Suivent la WRT n°31 et la Jota n°38, qui ont donc perdu une position au profit de la Prema.

Trois voitures de cette catégorie ont beaucoup perdu lors de ce premier tour et se sont retrouvées en queue de peloton : la United Autosport USA n°22, la n°41 du RealTeam by WRT et enfin la n°47 de l’Algarve Pro Racing (voir vidéo de l’incident ci-dessous).

Aucun changement à relever en GTE Pro, où les deux Corvette ont gardé la position qu’elles occupaient sur la grille de départ. La Porsche n°92 a dépassé la n°91, les trois Ferrari ferment la marche.

En GTE Am, c’est la Porsche n°77 du Dempsey-Proton Racing qui a pris la tête devant la GR Racing n°86 et la n°46 du Team Project 1.

La vidéo du départ des 24h du Mans 2022 :

Replay of what happened at the start for the @UnitedAutosport No.22, the car is back on track.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/LlaypLtgJ3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2022

Rendez-vous juste après 17h00 pour le résumé de la première heure de course sur Nextgen-Auto.com ou avant si les évènements en piste le justifient.