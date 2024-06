24h du Mans 2024 : Le Pesage est terminé, place à la Journée Test !

Par Franck Drui 8 juin 2024 - 18:25





Les vérifications administratives et techniques, plus connues sous le nom de « Pesage », ne sont pas seulement une étape obligatoire pour les équipes. Elles ont offert un premier temps fort particulièrement intéressant pour les fans, notamment avec le fabuleux roulage en centre-ville.

Dans le langage des 24 Heures du Mans, les vérifications administratives et techniques sont plus couramment appelées le Pesage. Il est vrai que, parmi les différents points de contrôle des commissaires techniques, le poids des voitures est scruté et doit être conforme au règlement.

Durant ces deux jours, les commissaires techniques ont fait plus que peser les 62 voitures de cette 92e édition. Un travail de longue haleine, minutieux et rigoureux. Pour eux, il s’agissait de contrôler la conformité des autos au règlement particulier des 24 Heures du Mans.

UN ROULAGE EN CENTRE-VILLE EXCEPTIONNEL

L’an passé, à l’occasion du Centenaire des 24 Heures du Mans, l’ACO avait offert aux passionnés un moment hors du temps. Pour la première fois de l’histoire, huit voitures disputant la classique mancelle avaient roulé en plein centre-ville du Mans, devant des milliers de spectateurs venus admirer et écouter ces véhicules d’exception.

Cette année, l’ACO, en collaboration avec la Ville du Mans et la Préfecture de la Sarthe, est allé encore plus loin. Après le passage d’une Safety-Car, huit Hypercars, accompagnées d’une LMP2 et de sept LMGT3, ont fait vrombir leur moteur dans les rues du Mans. La Bentley 3 L Sport, gagnante de la deuxième édition des 24 Heures du Mans en 1924, a clôturé ce second roulage en ville au terme des 18 passages. Les spectateurs pouvaient ainsi mesurer les progrès accomplis en un siècle de sport automobile.

Tout au long du parcours long de plus de 2 kilomètres, des milliers de spectateurs ont pu admirer ces voitures et prototypes rouler dans un cadre peu commun.

Demain, place à la Journée Test. De 10 heures à 13 heures puis de 15 h 30 à 18 h 30, les 62 voitures invitées vont enchaîner les tours de piste. L’occasion pour de nombreuses Hypercars de découvrir le tracé du circuit des 24 Heures du Mans.

Tout comme l’an passé, les spectateurs vont également pouvoir assister aux essais et à la course de la Ligier European Series. Lancée en 2020, la Ligier European Series est une série monomarque dédiée aux Ligier JS P4, un sport-prototype au look futuriste, et Ligier JS2 R, une petite GT conçue exclusivement pour la course. La manche mancelle constitue le troisième rendez-vous de la saison.