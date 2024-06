24h du Mans 2024 : BMW crée la surprise en qualifications

Par Paul Gombeaud 12 juin 2024 - 21:17





La séance de qualifications de ce mercredi au Mans, lors desquelles les huit meilleurs équipages de chaque catégorie se sont qualifiés pour l’hyperpole de demain, nous a réservé une belle surprise puisque c’est BMW qui a signé le meilleur temps dans la catégorie Hypercar.

En effet, grâce à un tour effectué en 3m24s465, Dries Vanthoor a placé la M Hybrid V8 n°15 en tête. La deuxième place a été obtenue par le Français Sébastien Bourdais, qui a terminé à 0,177s au volant de la Cadillac V-Series n°3. Le top 3 est complété par Antonio Fuoco, poleman l’an passé, au volant de sa Ferrari 499P n°50.

Initialement quatrième de la séance, la Toyota GR010 n°7 de Kamui Kobayashi a finalement vu tous ses chronos être annulés avoir provoqué un drapeau rouge. Le pilote japonais, en pleine attaque dans les ultimes minutes de la séance, est partie en tête-à-queue dans les graviers et a ainsi déclenché le drapeau rouge, mettant fin prématurément à la séance et empêchant bon nombre de pilotes de potentiellement améliorer leur temps. C’est la douche froide pour Toyota, puisque la n°8, seulement 11e, ne verra pas non plus l’hyperpole, tandis que la n°7 s’élancera donc dernière de sa catégorie.

Alpine récupère ainsi une belle quatrième place lors de cette qualification, grâce à l’A524 n°35 pilotée par Paul Loup Chatin. Le pilote français a devancé une autre Cadillac, la n°2 d’Alex Lynn, puis la Ferrari n°51 d’Alessandro Pier Guidi, vainqueur de l’épreuve l’an passé avec Antonio Giovinazzi et James Calado.

Le top 8 est refermé par deux Porsche : Kevin Estre a terminé à la septième place avec la Penske n°6, devant Callum Ilott au volant de la n°12 du Team Hertz JOTA. Un moindre mal pour le constructeur allemand, considéré comme le favori de l’épreuve par certains observateurs.

Pour les autres Hypercar, on connait désormais leur position sur la grille de départ pour samedi : l’Alpine n°36 sera neuvième aux côtés de la Porsche n°5, tandis que la sixième ligne sera occupée par la Toyota n°8 et la Ferrari n°83.

On retrouvera ensuite la Lamborghini n°63, la Porsche n°99, la Peugeot n°93, la BMW n°20, la Porsche n°38, la Cadillac n°311, la Porsche n°4, la Peugeot n°94, et ce sont la Lamborghini n°19, l’Isotta Fraschini n°11 et donc la Totoyoa n°7 qui fermeront la marche de la catégorie Hypercar.

Ford en tête de la catégorie LMGT3 avec Proton Competition

Benjamin Barker a réalisé le meilleur temps de la séance de qualifications dans la catégorie LMGT3. Le Britannique a placé la Ford Mustang n°77 de l’équipe Proton Competition en haut de la feuille des temps avec un chrono en 3m55s263.

Frederik Schandorff doit se contenter du deuxième temps, la McLaren 720S n°70 d’Inception Racing ayant été devancée de 0”143 par Barker. La Corvette Z06 n°82 de TF Sport et la Lamborghini Huracan n°60 d’Iron Lynx ont assuré leur place pour l’Hyperpole, à l’instar de la Porsche 911 n°92 de Manthey PureRxcing et de l’Aston Martin Vantage n°27 du Heart of Racing Team.

La Ferrari n°66 de JMW Motorsport et l’Aston Martin n°777 du D’Station Racing ont quant à elles validé de justesse leur participation à la séance de jeudi soir.

La Lamborghini n°85 des Iron Dames et la Lexus RCF n°87 d’Akkodis ASP ne verront donc pas l’hyperpole et devront se contenter de la cinquième ligne ce samedi. La McLaren n°59 d’United Autosports, la BMW M4 n°46 de Team WRT et la Ferrari 296 n°54 de Vista AF Corse partiront respectivement des 11e, 12e et 13e places.

La suite de la grille de départ en LMGT3 sera constituée de la Ford n°44 de Proton Competition, de la BMW n°31 et de la Porsche n°91. La Ford n°88 et la Corvette n°81 partiront de la neuvième ligne. La McLaren n°95 et la Ferrari n°155 de Spirit of Race partiront 19e et 20e. La Lexus n°78, la Ferrari n°55 et la n°86 de GR Racing partiront du fond de la grille.

Cool Racing obtient la première place en LMP2

La catégorie LMP2, présente uniquement au Mans cette année au calendrier du WEC, a vu l’Oreca-Gibson n°37 de Cool Racing pilotée par Malthe Jakobsen réaliser le meilleur temps en 3m32.827s après une lutte serrée avec l’AO by TF Sport, finalement deuxième.

Ben Hanley place l’Oreca-Gibson n°23 de United Autosports en troisième position, devant la Panis Racing de Matthias Beche. IDEC Sport prend la cinquième place grâce à Job van Uitert, qui a devancé Patrick Pilet au volant de la Vector Sports.

DKR Engineering a obtenu la septième place avec René Binder, tandis que la voiture n°22 de United Autosports est la dernière à se qualifier pour l’Hyperpole.