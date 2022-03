24 Heures du Mans : voici la liste des engagés !

La 90e édition des 24 Heures du Mans, 3e manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC, se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. La liste des 62 équipages invités à se présenter aux vérifications techniques est à retrouver ci-dessous.

Les 24 Heures du Mans 2022 seront historiques à plus d’un titre. Marquée par le retour à un format plus "traditionnel", cette 90e édition verra les 62 concurrents utiliser, pour la première fois en Sarthe, un carburant 100% renouvelable : l’Excellium Racing 100, développé par TotalEnergies. Ce carburant devrait permettre une réduction immédiate d’au moins 65% des émissions de CO2 des voitures en piste.

Pour la seconde année de l’ère Hypercar, Toyota Gazoo Racing visera un 5e succès de rang. La marque japonaise fera face, au sein de cette catégorie reine, au constructeur américain Glickenhaus, qui engage deux voitures, et à la firme dieppoise Alpine.

En catégorie LMP2, où de nombreux teams peaufinent leurs réglages avant d’épauler de grandes marques pour l’édition du centenaire en 2023, la bataille s’annonce plus indécise que jamais. WRT, équipe tenante du titre, fera notamment face au Richard Mille Racing Team, qui comptera sur l’octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier pour faire la différence, à AF Corse ou encore au légendaire Team Penske.

En LMGTE Pro, Corvette Racing tentera de s’interposer dans le duel Porsche - Ferrari, qui a offert un incroyable spectacle l’an passé. Du côté des LMGTE Am, où l’on dénombre pas moins de 23 engagés, la course s’annonce également palpitante. Dans cette catégorie où les écarts finaux sont régulièrement de quelques dizaines de secondes après 24 heures de course, Aston Martin, Porsche et Ferrari se livreront une bataille sans merci.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Quel plateau ! Après avoir dévoilé un programme riche en activités notamment pour le public, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur 62 concurrents de grande qualité. Pour le 99e anniversaire des 24 Heures du Mans, ultime rendez-vous avant le centenaire prévu l’an prochain, le spectacle sera de la partie dans toutes les catégories. Nous avons désormais hâte d’être en juin, de pouvoir célébrer l’endurance et d’assister à une belle et longue semaine de compétition."

Richard Mille, Président de la Commission d’Endurance de la FIA : "L’annonce de la liste des engagés des 24 Heures du Mans est toujours un grand moment. Nous apprenons à connaître les concurrents et cela donne le ton durant les mois qui précèdent course. La liste des engagés est plus forte que jamais, tant en termes de nombre que de qualité. Ceci ajouté au fait que l’édition 2022 de la course se déroulera devant des tribunes à nouveau pleines. Nous pourrons tous profiter des 24 Heures du Mans à leur meilleur niveau, pour le 99e anniversaire de la course !"

Frédéric Lequien, Directeur Général de LMEM : "Pour cette troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance 2022, célébrant le dixième anniversaire du WEC, nous sommes ravis de voir nos concurrents rejoints par les meilleures écuries des championnats European Le Mans et Asian Le Mans Series. Les courses d’endurance n’ont jamais été aussi compétitives et il est certain que cette 90e édition des 24 Heures du Mans promet un spectacle incroyable."

