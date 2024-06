24 Heures du Mans : Estre permet à Porsche de signer la pole position

Par Emmanuel Touzot 13 juin 2024 - 21:22





L’Hyperpole des 24 Heures du Mans a eu lieu pour déterminer les huit premières places de la grille dans chaque catégorie. La séance a été retardée d’une demi-heure pour pouvoir réparer les barrières à la suite d’un gros accident, heureusement sans gravité, en Le Mans Cup.

La surprise en Hypercar était venue de BMW, qui avait fait le meilleur temps de la qualification. Après un accident dans la séance d’essais libres hier soir, la Porsche Jota n°12 n’était pas réparée à l’heure de cette Hyperpole. Elle avait été intégrée à l’Hyperpole après la disqualification de la Toyota pour avoir provoqué un drapeau rouge en qualifications.

La pluie s’est invitée aux premières minutes de la séance, mais quelques gouttes n’étaient pas suffisantes pour empêcher les pilotes d’attaquer. Certains s’élançaient en pneus mediums, ave l’espoir de faire deux tours, tandis que d’autres misaient sur un gros tour d’attaque en pneus tendres, avant que la pluie n’arrive.

En Hypercar, seul Les deux Ferrari officielles se sont placées devant la BMW n°15, tandis que Sébastien Bourdais s’est placé à quelques secondes, comme Kevin Estre dans la Porsche 963, après un tour d’installation. La BMW était en pneus tendres mais est rapidement rentrée chausser des mediums.

Lors de leur deuxième tour, les Ferrari ont fait mieux, à commencer par la 50 d’Antonio Fuoco, qui a gagné une demi-seconde en 3’25"598. Mais Bourdais a fait mieux en 3’25"294 ! Dans la deuxième Cadillac, Alex Lynn a pris la troisième place à une demi-seconde de Bourdais.

Et le Manceau a fait encore mieux en 3’24"816 dans son tour suivant ! Paul-Loup Chatin a placé l’Alpine A424 en quatrième place, avant que le drapeau rouge ne soit déployé après une sortie de la BMW Hypercar. Antonio Fuoco était en train d’améliorer son chrono quand la neutralisation est intervenue entre temps.

Les temps de la BMW ont été annulés, et elle n’a pas eu le droit de reprendre la piste. Lorsque la séance a repris, Cadillac a laissé la numéro 3 au garage, le temps de Bourdais étant celui à battre pour les concurrents du constructeur américain.

Chez Ferrari, la 50 avait un tour prévu, et la 51 deux tours. L’ingénieur de Fuoco lui a dit de laisser passer la 51, ce qu’il n’a pas fait, et il s’est raté dans la première chicane. Cela a ruiné sa fin de qualif et il est rentré au stand.

Alessandro Pier Guidi a fait un tour rapide mais est resté à une demi-seconde de Bourdais, tandis que Kevin Estre ne faisait pas mieux que cinquième, à près d’une seconde. Après un mauvais premier tour, Alex Lynn a accéléré en battant le premier secteur de Bourdais mais en perdant du temps dans le deuxième.

Lynn en a terminé avec le meilleur temps pour 34 millièmes de seconde ! Estre a maintenu son effort dans la Porsche n°6 et a signé la pole en 3’24"634 ! Le Français signe la pole position pour Porsche, devant les deux Cadillac numéro 2 et numéro 3. Ferrari doit se contenter des quatrième et cinquième places devant l’Alpine numéro 35.

Delétraz place ’Spike’ en pole en LMP2

Louis Delétraz, au volant du dragon Spike d’AO Racing, a été le premier à sortir un gros chrono en 3’35"620, avec toutefois seulement 0"049 d’avance sur le prototype n°37 de COOL Racing. Delétraz a ensuite amélioré en 3’33"994.

Derrière AO et COOL Racing, on retrouvait United Autosport et le Panis Racing. Mais toutes les tentatives en course par la suite ont été annulées par le drapeau rouge causé par la BMW LMDh.

Lorsque la séance a repris, IDEC Racing a pris la tête avec la numéro 28, avant que Delétraz ne vienne reprendre la tête en 3’33"217. Et plus personne n’est venu battre le chrono du Suisse, qui signe la pole position en catégorie LMP2. IDEC est deuxième devant Panis Racing et les deux prototypes d’United Autosport.

Inception fait briller McLaren en GT3

Aleksandar Malykhin, qui s’était distingué à Spa-Francorchamps par un gros accident, a été le premier à signer une référence. Mais JMW Motorsport a réussi à mettre la n°66 devant, avant que la 70 d’Inception Racing ne prenne la tête.

Malykhin est revenu en deuxième position pendant que Brendon Iribe améliorait son tour dans la McLaren n°70, mais a fait un tête-à-queue dans la dernière chicane après avoir escaladé violemment le vibreur saucisse à l’intérieur du virage.

Mais après l’interruption causée par la BMW LMDh, personne n’est allé chercher le chrono de la McLaren, tandis que Manthey place la 92 deuxième. JMW Motorsport est troisième avec une Ferrari devant la Mustang n°77 de Proton.