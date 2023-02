24 Heures du Mans 2023 : La liste des engagés dévoilée avec 16 Hypercar

Par Emmanuel Touzot 27 février 2023 - 17:33





L’ACO a publié la liste des engagés pour les 24 Heures du Mans 2023, une édition du centenaire très attendue. En effet, avec l’avènement de la catégorie Hypercar, l’impatience était énorme autour de la liste des participants à la mythique course en juin prochain.

Si la liste des 186 pilotes au départ n’est pas encore complète, on recense néanmoins 12 anciens vainqueurs au classement général, ainsi que cinq pilotes féminines.

La grande curiosité était évidemment de savoir combien de prototypes Hypercar seraient présents, et la réponse est prometteuse avec 16 voitures ! Il y aura sept constructeurs différents dans la catégorie reine. Il faut remonter à 2011 pour retrouver autant de concurrents inscrits en catégorie reine (17 LMP1).

La marque la plus représentée sera Porsche, avec quatre 963 Hybrid. On s’attendait à voir Proton Racing arriver en Hypercar, mais le projet semble reporté d’un an. Il y aura donc trois Porsche officielles engagées par Penske pour la course, et une Jota. Felipe Nasr, qui roule en IMSA avec Porsche, sera dans la troisième voiture officielle.

Cadillac passe de une voiture pour la saison de WEC à trois pour les 24 Heures du Mans. outre celle engagée par Cadillac Racing - et donc Chip Ganassi Racing - à l’année, une deuxième viendra s’ajouter pour la même équipe avec Sébastien Bourdais, Renger Van der Zande, et un autre pilote.

Enfin, Action Express viendra également avec sa voiture, qui portera pour l’occasion le numéro 311. Au volant, il y aura Pipo Derani, Alexander Sims et Jack Aitken. La quatrième voiture supplémentaire par rapport à la saison de WEC sera une Glickenhaus.

Le petit constructeur américain amènera une deuxième voiture, la n°709, avec Franck Mailleux au volant. Hormis cela, on retrouvera la Vanwall (avec Jacques Villeneuve au volant), les deux Toyota, les deux Peugeot et l’autre Glickenhaus.

Il y aura également 24 prototypes LMP2 au départ. La Française Doriane Pin, qui fait toute la saison dans le prototype n°63 de Prema, fera équipe avec Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti. Dans cette catégorie relevée et qui offre, chaque année, un suspense jusqu’aux derniers instants de la course, nombreux sont les teams à pouvoir prétendre à la victoire. Alpine, qui prépare son retour en catégorie reine l’an prochain, aligne deux voitures et tentera de succéder à Jota.

Il y aura 21 voitures en catégorie GTE-Am, dont on rappelle qu’elle constitue la seule classe de GT, le GTE-Pro ayant disparu.

Cette catégorie, qui disputera pour la dernière fois la classique mancelle avant l’introduction du LMGT3 en 2024, permet à des pilotes amateurs de faire équipage avec des professionnels. Quatre marques, et non des moindres, s’affronteront sur la piste. Huit Porsche 911 RSR-19, sept Ferrari 488 GTE-EVO, cinq Aston Martin Vantage AMR et une Chevrolet Corvette C8.R tenteront de marquer l’histoire en inscrivant leur nom au palmarès. Les Irons Dames, constituées d’un trio 100% féminin, seront à nouveau au départ.

Le 56e Stand, dédié à une voiture innovante courant hors classement, accueillera une Chevrolet Camaro ZL1 engagée par l’écurie Hendrick Motorsports, dont ce sera la première apparition aux 24 Heures du Mans. Il s’agira d’une version modifiée de la voiture de la nouvelle génération (dite « Next Gen ») et qui a disputé en 2022 la Cup Series, le championnat principal de la Nascar. Symbole de la convergence de l’amitié qui lie la France et les Etats-Unis en matière d’endurance, cette voiture est confiée à un équipage XXL : Jenson Button, ancien champion du monde de Formule 1, Mike Rockenfeller, vainqueur des 24 Heures du Mans en 2010 et Jimmie Johnson, septuple champion en NASCAR Cup Series. La voituree portera le numéro 24, ancienne propriété de la légende de la discipline Jeff Gordon.

Retrouvez la liste complète des engagés ici

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Les 24 Heures du Mans s’apprêtent à souffler leur centième bougie en juin prochain, pour ce qui constituera la 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Un anniversaire qui, au-delà du programme d’animations exceptionnel, se vivra sur la piste avec des batailles qui s’annoncent légendaires. Assister aux cent ans d’un tel mythe est une chance dans une vie. Peu d’évènements affichent une telle longévité et peuvent se vanter d’avoir, pour l’occasion, ce qui s’annonce comme l’une des plus grandes éditions de l’histoire sur le plan sportif."

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA : "La course des 24 Heures du Mans est l’un des plus grands événements de l’histoire du sport automobile et le point d’orgue de la saison du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Avec la célébration de son centenaire et un nombre d’engagés incroyablement élevé, elle sera encore plus spéciale cette année. Aussi je voudrais souhaiter aux organisateurs, au promoteur, aux fans, aux concurrents et aux équipes, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la FIA impliqué, tout le succès possible pour ce qui sera certainement une épreuve mémorable !"

Richard Mille, président de la Commission Endurance de la FIA : "La préparation de l’édition annuelle des 24 Heures du Mans commence dès aujourd’hui et les engagements augurent beaucoup de réjouissances à venir. La catégorie Hypercar a atteint le nombre impressionnant de 16 voitures inscrites, ce qui constitue le nombre le plus élevé jamais vu dans la catégorie supérieure au Mans depuis plus d’une décennie. C’est exactement ce que nous avions envisagé dès les premiers jours du développement du concept Hypercar. J’ai hâte que l’événement commence avec la traditionnelle parade dans la ville du Mans. Ce sera une célébration unique du Sport Automobile et des courses d’Endurance."

Frédéric Lequien, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance FIA : "La liste des engagés de l’édition du Centenaire des 24 Heures du Mans, 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA, est incroyable et à la hauteur de l’évènement. Dans toutes les catégories, le spectacle sera au rendez-vous. Et que dire des Hypercars ! Seize voitures et sept constructeurs vont se battre pour décrocher un succès qui restera gravé dans l’histoire du sport automobile. Les 24 Heures du Mans demeurent le moment phare du calendrier du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, que ce soit pour nos équipes ou nos pilotes. Prendre part à la classique mancelle cette année sera, à coup sûr, un moment très spécial."