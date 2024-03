1812Km du Qatar : Porsche s’impose en ouverture de la saison du WEC

Par Paul Gombeaud 2 mars 2024 - 21:01





La manche d’ouverture de la saison 2024 du championnat du monde d’endurance a vu Porsche Penske s’imposer au Qatar, après une épreuve globalement maitrisée par la 963 n°6 de Kevin Estre, Laurens Vanthoor et Andre Lotterer. Il s’agit de la première victoire pour le constructeur allemand depuis son retour dans la catégorie reine de la discipline, puisque la dernière remontait à 2017.

La n°6 a un temps lutté avec la Peugeot n°93, la 9X8 ayant affiché un bien meilleur rythme que les années précédentes, jusqu’à ce qu’une erreur de Nico Müller durant la deuxième heure de course ne lui offre la tête de l’épreuve. L’écart s’est ensuite creusé en faveur des futurs vainqueurs, qui ont tout de même connu une grosse frayeur lorsque Kevin Estre a dû s’arrêter en fin d’épreuve en raison d’un panneau de numéro manquant sur la voiture, la faute à un contact avec une Lexus GT3.

Derrière, la Peugeot n°93 était promise à la deuxième place mais à deux tours de l’arrivée, Jean-Eric Vergne a perdu son moteur. Une terrible désillusion pour le constructeur français, qui a cependant rassuré en termes de performances lors de ce premier weekend de l’année.

C’est finalement une autre Porsche, la Jota n°12 de Callum Ilott, Will Stevens et Norman Nato qui prend la deuxième place, et le constructeur signe même un triplé puisque la Porsche Penske n°5 de Matt Campbell, Michael Christensen et Frederic Makoweicki, qui partait en pole position, complète le podium.

Toyota a souffert, les deux Ferrari ont connu des incidents

La Cadillac n°2 d’Alex Lynn, Sébastien Bourdais et Earl Bamber suit en quatrième position, devant l’AF Corse n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Robert Schwartzmann. Toyota a de son côté souffert sur le circuit de Losail, la n°7 pilotée par Mike Conway, Kamui kobayashi et Nyck de Vries terminant seulement sixième à un tour des vainqueurs.

Le top 10 est complété par la Peugeot n°93, finalement septième, la Ferrari n°50 (Niklas Nielsen a écopé d’un drive-through pour avoir franchi la ligne blanche à l’entrée des stands), l’Alpine n°35 qui permet au constructeur français de marquer des points pour ses débuts en Hypercar, puis l’autre Toyota, la n°8 des champions du monde en titre.

La Porsche n°99 de Proton Competition et la BMW n°20 terminent à la porte des points, tandis que la Ferrari n°51, qui s’imposait aux 24 Heures du Mans l’année dernière, a perdu tout espoir de bon résultat après que James Calado a vu l’arrière de sa voiture se détacher suite à un contact avec une McLaren GT3. Lamborghini a de son côté souffert pour ses débuts et termine loin avec ses deux voitures, tandis que l’Isotta Fraschini a dû abandonner peu avant le début de la sixième heure de course.

Porsche s’impose également en LMGT3

Outre la victoire, et même le triplé en Hypercar, Porsche a également gagné la course dans la catégorie LMGT3 avec l’équipe Manthey Pure Rxcing, Klaus Bachler, Joel Sturm et Aliaksandr Malykhin s’étant imposés au volant de la Porsche 911 GT3 n°92, pour ce qui était la toute première course de cette catégorie en WEC.

Ils ont devancé de moins de cinq secondes au drapeau à damiers l’Aston Martin Vantage GT3 n°27 de l’équipe Heart of Racing, pilotée par Ian James, Alex Riberas et Daniel Mancinelli. Et c’est l’autre Aston Martin, la n°777 du D’station Racing, qui complète le podium.

On retrouve la BMW n°46 pilotée par la légende Valentino Rossi à la quatrième place, l’ancien pilote MotoGP échouant au pied du podium avec ses coéquipiers Maxime Martin et Amhad Al Marthy. La Corvette n°81 de TF Sport est quatrième, devant la Ferrari n°55 de Vista AF Corse.

Le top 10 de la catégorie est complété par la BMW n°31 du Team WRT, la Ferrari n°55 de Vista AF Corse, la Lamborghini n°85 des Iron Dames, la Porsche n°88 de Proton Competiton et enfin la Corvette n°82 de TF Sport.